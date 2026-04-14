Liebherr ist meistgekaufte Marke bei Gefriergeräten in Österreich

„Diese Auszeichnung ist für uns eine besondere Bestätigung: Sie zeigt, dass unsere klare Ausrichtung auf Qualität, Innovation und Energieeffizienz vom Fachhandel und von unseren Endkund:innen in Österreich sehr geschätzt wird. Gleichzeitig ist sie ein klarer Auftrag, diesen Erfolgskurs konsequent weiterzuführen. Darüber hinaus bietet die Auszeichnung unseren Partnern im Handel auch einen direkten Mehrwert im Verkauf: Sie unterstützt aktiv dabei, Orientierung zu geben und Kaufentscheidungen positiv zu beeinflussen“, so Lukas Steiner, Verkaufsleiter Handel bei Liebherr Hausgeräte in Österreich.

Breites Sortiment an Gefriergeräten für unterschiedliche Anforderungen

Das Sortiment von Liebherr umfasst eine Vielzahl an Gefrierlösungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dazu zählen klassische Gefrierschränke für den Haushalt, integrierbare Einbaugeräte für moderne Küchenkonzepte sowie Gefriertruhen mit besonders großem Stauraum. Ergänzt wird das Portfolio durch innovative Side-by-Side-Kombinationen und flexible Lösungen für individuelle Wohnsituationen. Die Produktgruppen vereinen Energieeffizienz, durchdachte Funktionen wie beispielsweise NoFrost-Technologie, präzise Temperaturregelung und intelligente Innenraumkonzepte zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln.

„Mit Technologien wie BluRoX setzen wir neue Maßstäbe in der nachhaltigen Kühlung und verbinden höchste Leistungsfähigkeit mit verantwortungsvollem Ressourceneinsatz. Die patentierte Lösung setzt neue Standards im Markt und zeigt, wie konsequente Forschung zu messbaren Vorteilen für die Konsument:innen führt“, so Nina Kaiser, Leiterin Marketing & PR Österreich und Osteuropa bei Liebherr Hausgeräte.

Innovation als Treiber: BluRoX setzt neue Maßstäbe

Ein zentraler Baustein der Innovationsstrategie ist die BluRoX-Technologie. Diese kombiniert fein gemahlenes Vulkangestein (Perlit) mit einer Vakuumisolierung und ermöglicht damit eine neue Dimension der Energieeffizienz. Durch die außergewöhnlich geringe Wärmeleitfähigkeit wird der Energieverbrauch signifikant reduziert, während gleichzeitig noch mehr nutzbares Gefriervolumen bei gleichen Außenmaßen zur Verfügung steht. BluRoX steht damit nicht nur für technische Exzellenz, sondern auch für einen nachhaltigen Fortschritt in der Kältetechnologie.

Lukas Steiner, Verkaufsleiter Handel bei Liebherr Hausgeräte in Österreich und Nina Kaiser, Leiterin Marketing & PR Österreich und Osteuropa bei Liebherr Hausgeräte

Weitere Informationen finden Sie unter www.liebherr.com

Quelle:© Liebherr