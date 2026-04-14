Architektur-Highlights auf der R+T 2027

Vom 15. bis 19. Februar 2027 wird die R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz – erneut zum internationalen Treffpunkt für die Branche und zugleich zur wichtigen Informationsplattform für Fachpersonal aus Architektur und Planung. Die Messe bietet einen umfassenden Überblick über innovative Lösungen für die Gebäudehülle – von adaptiven Fassadensystemen über intelligente Sonnenschutzlösungen bis hin zu energieeffizienten Torsystemen.

Synergien nutzen: Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung ARCHIKON findet künftig fest im Drei-Jahres-Turnus parallel zur R+T statt. | Foto: Jan Potente // Martin Stollberg

Für die Architektur-Community stehen zwei Highlights im Fokus: die Premiere des Future Skins Award und ARCHIKON, der bundesweit größte Kongress für Architektur und Stadtentwicklung.

Future Skins Award: Wenn die Gebäudehülle zum Klimaakteur wird

Die Gebäudehülle bestimmt, wie viel Energie ein Gebäude verbraucht, wie komfortabel die Räume sind und wie nachhaltig gebaut wird. Genau hier setzt der Future Skins Award an: an der Schnittstelle zwischen Innen und Außen, zwischen Architektur und Klima. Der Award, der erstmals auf der R+T 2027 verliehen wird, lädt Studierende der Architektur, des Bauingenieurwesens und verwandter Disziplinen ein, visionäre Konzepte für klimapositive Gebäudehüllen zu entwickeln.

Ausgelobt wird der Wettbewerb von der Messe Stuttgart, unterstützt von Partnern wie der Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW), nexture+ und der Hochschule für Technik Stuttgart (HfT). Die interdisziplinär besetzte Jury vereint Expertinnen und Experten aus Praxis, Forschung und Lehre. Mit dabei sind unter anderem Prof. Dr.-Ing. Jan Cremers (Hochschule für Technik Stuttgart (HfT)),

Dipl.- Ing. Arch. Magdalena Weiss (gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner / Shanghai Academy of Fine Arts) | Bild: Timmo Schreiber // Katja Strempel , Prof. Dipl.-Ing. Volkmar Bleicher (Transsolar / HfT), Mirjam Schnapper (Landesvorstand Architektenkammer Baden-Württemberg), Prof. Martin Haas (haascookzemmrich STUDIO2050 / DGNB), Christian Schätz (nexture+) sowie Wilhelm Hachtel (European-Solar-Shading-Organisation).

„Architektur braucht heute eine Haltung, die weit über reine Gestaltungsfragen hinausgeht. Wir stehen vor Themen, die Ressourcen, Klimaresilienz, räumliche Qualität und Verantwortung betreffen. Der Future Skins Award gibt Studierenden die Möglichkeit, diese Themen im Rahmen ihrer Entwürfe neu zu denken und weiterzuentwickeln“, erläutert Mirjam Schnapper, Mirjam Schnapper, Landesvorstand Architektenkammer Baden-Württemberg (Foto: Lonnie Wimmer Photographie) die Ausrichtung des Awards. Magdalena Weiss ergänzt: „Besonders spannend sind Konzepte, die energieerzeugende Technologien wie integrierte Photovoltaik oder steuerbare, adaptive Elemente mit passiven, materialbasierten Strategien kombinieren. Entscheidend ist dabei, dass diese Lösungen kontextbezogen, entwickelt werden: Nur mit regional angepassten Bauweisen können wir angemessen auf lokale klimatische Bedingungen reagieren.“

Studierende können ihre Arbeiten bis zum 12. Januar 2027 einreichen. Die Preisverleihung findet während der R+T 2027 statt, wo die prämierten Projekte dem Fachpublikum präsentiert werden.

Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung ARCHIKON 2027: Neuer Rhythmus, etablierte Plattform

Parallel zur R+T 2027 findet im ICS Internationales Congresscenter Stuttgart bereits zum sechsten Mal der Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung ARCHIKON statt. Eine wichtige Neuerung: ARCHIKON wechselt vom bisherigen zweijährigen Rhythmus in einen Drei-Jahres-Turnus und wird künftig immer parallel zur R+T durchgeführt. Damit entstehen nachhaltige Synergien zwischen Messe und Kongress.

„Die feste Verankerung im Drei-Jahres-Turnus parallel zur R+T ist strategisch klug: ARCHIKON bietet so die Möglichkeit, dass Planung und Industrie gemeinsam an den Lösungen für eine nachhaltige Baukultur arbeiten“, erklärt Peter Reinhardt, Geschäftsführer des Instituts Fortbildung Bau (IFBau) der AKBW (Foto: AKBW), die ARCHIKON in Kooperation mit der Messe Stuttgart veranstaltet.

Projekteinblicke: Architektur in der Praxis

Ein besonderes Format soll Theorie und Praxis zusammenbringen: Im Rahmen von ARCHIKON sind am 18. Februar von der AKBW kuratierte Projektrundgänge geplant, die interessierte Teilnehmende des Kongresses zu ausgewählten Ausstellerständen auf der R+T 2027 führen. Architektinnen und Architekten sollen dort unter dem Titel „Besondere Fassadendetails“ gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen realisierte Projekte vorstellen. Im Fokus stehen planungsrelevante Innovationen und Lösungen, die sich in der Praxis bewährt haben.

Bei kuratierten Projektrundgängen sollen Architektinnen und Architekten unter dem Titel „Besondere Fassadendetails“ gemeinsam mit den beteiligten ausstellenden Unternehmen der R+T realisierte Projekte vorstellen. | Foto: Frank Eppler / Messe Stuttgart

Products for Architects: Gezielte Orientierung auf der Messe

Damit sich Architektinnen und Architekten auf der R+T schnell und gezielt orientieren können, kennzeichnen ausstellende Unternehmen ihre planungsrelevanten Produkte und Services mit dem Label „Products for Architects“. Wie bereits zur R+T 2024 wird die Kennzeichnung als Filteroption in der Online- Ausstellersuche verfügbar sein. Außerdem wird sie im Hallenplan und direkt am Stand ausgewiesen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Architektur auf der R+T: www.rt-expo.de/architektur

Future Skins Award: www.futureskins.eu

ARCHIKON 2027: www.akbw.de/angebot/kammerveranstaltungen/archikon-2027

Quelle: Messe Stuttgart