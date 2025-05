R+T mit starker Nachfrage ins Jubiläumsjahr (15. bis 19. Februar 2027)

Die R+T Asia in Shanghai ist ein bedeutender Branchentreffpunkt im asiatisch-pazifischen Raum – 2025 feiert sie ihr 20-jähriges Jubiläum. | Bildnachweis: R+T Asia

Ein starkes Signal für die R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz: Rund 650 Unternehmen aus aller Welt haben sich knapp zwei Jahre vor Veranstaltungsbeginn zur Teilnahme an der R+T 2027 in Stuttgart angemeldet. Mit rund 78 Prozent der Hallenfläche und mehr als 56.000 Quadratmetern belegter Fläche ist die Basis für eine erfolgreiche Messe gelegt. Die hohe Frühbucherquote unterstreicht die Bedeutung der R+T als weltweit führende Plattform für Rollladen, Tore und Sonnenschutz.

Sebastian Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, wertet die Zahlen als Bestätigung: „Die große Resonanz zeigt, dass die Branche in der R+T mehr als nur eine Messe sieht – sie ist internationale Plattform, Innovationsmotor und Taktgeber für zentrale Zukunftsthemen wie serielles Bauen, energieeffiziente Produkte und Smart-Home-Technologien. Es begeistert mich, wie stark die Branche gemeinsam an Lösungen gegen den Klimawandel arbeitet – und dass sie der R+T dabei konstant ihr Vertrauen schenkt.“

Auf der R+T 2027 wird es wieder ein vielseitiges Rahmenprogramm geben, das diese Zukunftsthemen in Vorträgen aufgreift und Raum für fachlichen Austausch sowie Nachwuchsförderung bietet – unter anderem im Rahmen eines studentischen Wettbewerbs im Bereich Architektur. Ergänzend findet parallel zur Messe erneut der ARCHIKON – Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung – statt.

Die Brücke zwischen Zukunft und Tradition schlägt das Jahr 2025: Die R+T feiert ihr 60-jähriges Bestehen – ein Meilenstein, der die Entwicklung von der Fachmesse zur international führenden Branchenplattform eindrucksvoll unterstreicht. Was 1965 als „R 65“ auf dem Killesberg begann, hat sich zur Weltleitmesse mit internationalem Messeverbund – der R+T Alliance – entwickelt.

Auch innerhalb dieses Messeverbunds markiert 2025 ein bedeutendes Datum: Die R+T Asia, 2005 in Guangzhou gestartet, begeht vom 26. bis 28. Mai 2025 im National Exhibition and Convention Center Shanghai ihr 20-jähriges Jubiläum. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die R+T Asia zur führenden Fachmesse für Sonnenschutz und Tür-/ Torsysteme im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt.

Die R+T 2027 findet vom 15. bis 19. Februar 2027 auf dem Stuttgarter Messegelände statt.

Weitere Informationen zur R+T Stuttgart sowie zur R+T Alliance und R+T Asia finden Sie unter www.rt-expo.de bzw. www.rt-alliance.com

Quelle: Messe Stuttgart