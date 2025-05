Ein starkes Messe-Fazit: Zahlreiche Besucher und inspirierende Begegnungen

Es freut uns sehr, von unseren erfolgreichen Messetagen auf der küchenwohntrends 2025 zu berichten, die sämtliche Erwartungen übertroffen haben. Die anregenden Gespräche mit zahlreichen Fachbesuchern haben uns gezeigt, dass wir auch diesmal mit unserem exklusiven Sortiment überzeugen konnten.

„Für hkt ist die küchenwohntrends jedes Mal ein besonderer Moment: der direkte Austausch mit den Kunden, vertraute Gesichter, neue Impulse – all das macht diese Messe so wertvoll. Wir brennen für gutes Küchenzubehör, für Lösungen, die im Alltag spürbar sind – und für den Dialog mit unseren Kunden, der unsere Produkte erst lebendig macht. Auch 2025 zeigten wir, wie viel Herz, Erfahrung und Technik in jedem Detail stecken.“ so Geschäftsführer Mag. Thomas Franz.

Mixology-Spüle & multifunktions Armatur – ein echtes Messehighlight

Unsere extra große Spüle Mixology aus der Elleci Elite Kitchen-Kollektion wurde zum Publikumsmagneten. Besonders die Variante in edlem Kakaobraun weckte großes Interesse – erhältlich ist sie außerdem in vier weiteren stilvollen Farben. Ein echtes Highlight: das integrierte Bartender-Set, das insbesondere Hobbyköche und Cocktailliebhaber begeisterte. Mixology ist eine Workstation von Elleci mit drei flexiblen Arbeitsebenen, auf denen Zubehör individuell positioniert werden kann – maximale Funktionalität für moderne Küchen.

Ein weiterer Blickfang war die Armatur Vita Gessi der italienischen Premiummarke Gessi. Sie überzeugte nicht nur durch ihr elegantes Design, sondern auch durch innovative Technik: Dank digitaler Steuerung und integriertem Display liefert sie Wasser ganz nach Wunsch – ob als prickelndes Soda oder kochend heiß für eine Tasse Tee. Unsere Besucher durften die innovative Steuerung über den Bedienring selbst ausprobieren. Auch die neuen Gessi Filterarmaturen überzeugten mit Design und Qualität. Bei diesen Armaturen wird mit Knopfdruck auf gefiltertes Wasser gewechselt.

Farbige Akzente für moderne Küchen

Mit dem Helon Perfekto Okta, einem leistungsstarken Kochfeldabzugssystem in angesagten Trendfarben, setzten wir weitere starke Akzente auf unserem Messestand. Das Modell von Galvamet in Champagne Gold mit weißem Bedienfeld sorgte für zahlreiche Nachfragen. Neben „Champagne Gold“ stehen auch „Smoked Silver“, „Anodic Brown“ und „Pearl Grey“ zur Auswahl – Farbvarianten, die sich harmonisch in verschiedenste Küchenstile integrieren lassen. Der Helon Perfekto Okta Muldenlüfter wurde nicht nur zum Eyecatcher der Messe, sondern kann auch zum gestalterischen Highlight einer Küche werden.

Lhov – das revolutionäre 3-in-1 Küchengerät

Mit dem Lhov präsentierten wir das erste All-in-One-Gerät, das Backofen, Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube in einem System vereint. Ganz nach dem Motto „All you need is Lhov“ überzeugte dieses Gerät mit innovativer Technik und durchdachtem Design. Das Induktionskochfeld bietet fünf leistungsstarke Kochzonen mit intelligenten Automatikfunktionen. Der Konzept-Backofen punktet mit praktischen Features und bietet zusätzliche Fläche für neue kulinarische Möglichkeiten. Ergänzt wird das System durch eine leistungsstarke, integrierte Dunstabzugshaube, die Dampf und Gerüche effizient absaugt – sowohl vom Kochfeld als auch vom Ofen.

Badezimmerdesign perfekt abgestimmt auf Küche und Wohnraum

Unser neues exklusives Badezimmersortiment stieß auf durchwegs positive Resonanz. Es umfasst stilvolle Armaturen, formschöne Spiegel und moderne Beleuchtungslösungen, die perfekt mit Wohn- und Küchenräumen harmonieren. Das Highlight waren die neuen Waschtische aus hochwertigem Duratek-Material. Mit ihrer samtig-matten Oberfläche, filigranen Rändern und engen Radien erfüllen sie höchste Designansprüche. Besonders gefragt: die runden Aufsatzbecken Puro T40 Round in modernen Farbtönen wie Salbeigrün und Grau.

Smarte Lichtlösungen für Ihr Zuhause

Unsere neuen Lichtsysteme, vorgestellt im aktuellen Katalog, präsentierten sich besonders anwenderfreundlich und flexibel. Das X-Smartlight-Sortiment überzeugte durch einfache Plug-and-Play-Installation – ideal für schnelle und unkomplizierte Integration. Auch die Flexyled-Griffleistenbeleuchtung war ein voller Erfolg: beleuchtete unsere Insel und ist vielseitig einsetzbar. Ein weiterer Hingucker in unserem Beleuchtungssortiment war die Systema Wave mit dynamischer Zündung. Das dynamische Licht erzeugt Emotionen, die Überraschung hervorrufen.



Die Teilnahme an der küchenwohntrends 2025 war ein voller Erfolg – zahlreiche Besucher, inspirierende Begegnungen und wertvoller Austausch haben gezeigt, dass Innovation und Qualität überzeugen. Mit Leidenschaft für durchdachte Küchentechnik und stilvolles Design hat hkt erneut unter Beweis gestellt, dass hkt als verlässlicher Spezialist und Vertriebspartner geschätzt wird. Das Team von hkt bedankt sich herzlich für das große Interesse und die anregenden Gespräche.

hkt – wo Küchentechnik Nr. 1 ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hkt.at

Quelle: hkt