BLANCO AUSTRIA auf der KÜCHENWOHNTRENDS in Salzburg

Der gut besuchte Stand von BLANCO auf der Küchenwohntrends in Salzburg

Jedes zweite Jahr trifft sich die österreichische Branche in Salzburg auf der Messe „Küchenwohntrends“. Am 7. – 9. Mai war es wieder so weit, und BLANCO empfing die Handelspartner mit einem aufmerksamkeitsstarken Stand – gestaltet im neuen Markenauftritt und gut bestückt mit dem Neuesten aus dem BLANCO Sortiment.

BLANCO erwies sich als Besuchermagnet im Messezentrum und punktete mit seinen modernen Wassersystemen – allen voran das Highlight BLANCO CHOICE. Als besonders vorteilhaft für Besucherinnen und Besucher war, dass alle UNITs live angeschlossen waren. So konnte sich das Fachpublikum direkt von der hohen Funktionalität überzeugen und auch die BLANCO UNIT App testen..

„Es war für uns sehr spannend, unseren Kundinnen und Kunden die neue Markenidentität und unsere Innovationen persönlich vorzustellen. Das ungefilterte Feedback ist uns sehr wichtig, denn schließlich arbeiten wir mit dem Handel Hand in Hand. Umso mehr freut uns die durchweg positive Resonanz der Besucherinnen und Besucher. Gemeinsam können wir den Endkundinnen und -kunden Premium- Lösungen anbieten, die echten Mehrwert in die Küche bringen,“ führt Thomas Hafner, Geschäftsführer BLANCO Austria, aus.

Unterschiedliche UNIT-Kombinationen, etwa mit der eleganten Sensor-Armatur BLANCOCULINA-S II oder der Spüle ADIRA, überzeugten ebenso wie die brandneue Spülenausführung ETAGON XL 6 S.

Den Rahmen für die BLANCO-Messe bildete das 100-jährige Firmenjubiläum. Neben dem Blick zurück in die Unternehmensgeschichte, dargestellt unter anderem an einer Historien-Wand, beging BLANCO Austria diesen besonderen Anlass mit attraktiven Messe-Aktionen und einer Standparty am Eröffnungsabend. Geladen waren Kunden, Mitarbeiter und Freunde des Hauses zum gemeinsamen Feiern.

„Ein rundum gelungenes Event und ein Meilenstein in unseren Marktaktivitäten. Die Neuprodukte, Aktionen, der fachliche Austausch und unsere partnerschaftlichen Beziehungen zum Handel sind eine gute Ausgangsbasis für viele, weitere erfolgreiche Jahre“, resümiert Thomas Hafner.

Quelle: BLANCO