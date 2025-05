Pure Eleganz für einen neuen Standort der Sparkasse Markgräflerland in Weil am Rhein

Modern und gemütlich zugleich präsentiert sich dieser Bereich des neuen Gebäudes. Foto: N. Kazakov

Zeitlose Schönheit und sichtbare Nachhaltigkeit waren ein wesentlicher Bestandteil der Planungen für den Standort, der nunmehr Raum bietet für rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Sparkassengebäude, das von dem renommierten Architekturbüro LRO aus Stuttgart entworfen wurde, besteht aus einem zurückversetzten Erdgeschoss und drei darüber liegenden Stockwerken, die über zwei Achsen des Gebäudes hinausragen. Im Erdgeschoss befindet sich ein großer Veranstaltungsraum und darüber ein Atrium, das die ringförmigen Obergeschosse mit Licht versorgt.

Eine geschwungene Haupttreppe bildet einen kontrastreichen Akzent zur geradlinigen Struktur des Gebäudes. An den Stirnseiten des Gebäudes wurden Räume für konzentriertes Arbeiten und für Besprechungen eingerichtet. Um das Gebäude im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten, gingen die Macher zwei Wege: Zum einen wurden variabel einsetzbare Filzvorhänge für die leichte Abgrenzung einzelner Besprechungsbereiche montiert. Zudem griff man auf das feco-Wandsystem von feco Feederle – ebenfalls aus Karlsruhe – zurück. Das Unternehmen fertigte mit den 2.500 Quadratmetern hochwertigen, PEFC-zertifizierten Eichenfurniers attraktive Türen, Wandverkleidungen und Trennwände an, die leicht montier- und demontierbar sind.

„Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das Furnier setzt einen optisch attraktiven Akzent zu den ansonsten eher nüchtern wirkenden Wänden und Decken und vermittelt in gekonnter Weise einen Eindruck davon, wie leicht es mit echtem Holz ist, die Natur in die Arbeitswelt einfließen zu lassen“, so IFN-Geschäftsführer Dirk-Uwe Klaas abschließend zu dem Projekt in Weil am Rhein.

Quelle: IFN Furnier