interzum 2025: IFN ist mit Stand und Branchentreff dabei

Auch in diesem Jahr wird es ein Treffen der Furnierbranche direkt im Anschluss an einen Messetag geben, und zwar am Donnerstag, den 22. Mai 2025, ab ca. 18 Uhr.

„Im Gedenken an unsere langjährige, in der Branche hochgeschätzte Geschäftsführerin Ursula Geismann, die ja Anfang Februar verstarb, wird der Party-Charakter des Treffens entfallen. Dennoch werden wir in entspannter Runde zusammenkommen, Ursula Geismann hätte es so gewollt“, so der neue Interimsgeschäftsführer Dirk-Uwe Klaas. Alle an Furnierthemen, Ausstellern, IFN-Mitgliedern und Menschen der Branche interessierten Besucherinnen und Besucher sowie Mitglieder der Medien sind ebenfalls herzlich eingeladen, bei Speisen und Getränken in lässiger Atmosphäre dabei zu sein.

Die IFN ist mit einem Stand auf der interzum 2025 vertreten

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN