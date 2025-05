Neue Studie: Österreicher:innen geben im Geschäft 32 Prozent mehr aus, wenn sie Treueprogramme nutzen

Die Konsument:innen in Österreich geben im stationären Geschäft 32 Prozent mehr Geld aus, wenn sie ein Kundenbindungsprogramm des entsprechenden Unternehmens nutzen. Das zeigt der brandneue Loyalty Report 2025 des oberösterreichischen Unternehmens hello again, das auf digitale Kundenbindungsprogramme spezialisiert ist.

Attraktivität von Treueprogrammen steigt

Ebenfalls nutzen über 40 Prozent der Österreicher:innen entsprechende Systeme häufiger, seit die Inflation in Österreich in den Jahren 2022/23 anstieg und ein Großteil (86%) fühlt sich in diesen Zeiten von ihnen unterstützt. Auch der Sympathiefaktor eines Unternehmens steigt aus Sicht von 38 Prozent automatisch, wenn es Bonusprogramme anbietet.

„Die Ergebnisse unserer Studie gemeinsam mit dem österreichischen Handelsverband zeigt eindeutig, dass digitale Kundenbindung wirkt“, sagt Franz Tretter, Gründer und CEO von hello again. „Die Attraktivität steigt und die Menschen in Österreich nehmen Kundenbindungsprogramme vor allem in herausfordernden Zeiten als eine Unterstützung wahr.“

Attraktivität von Printwerbung bleibt hoch, Lust auf Gamification steigt

Ein Blick auf die Kanäle zeigt, dass die meisten Österreicher (47%) am liebsten per Flugblatt über Angebote informiert werden, dieser Wert ist aber im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken (54%). Auf Platz zwei dahinter liegt nach wie vor die Unternehmens-App (29%), gefolgt von E-Mail-Newslettern (26%). Bei den 18- bis 34-Jährigen ist die App als Informationsquelle schon jetzt vorne.

Apropos junge Zielgruppen: „65 Prozent der 18- bis 24-Jährigen nutzen gerne Treue-Club-Apps mit Gamification-Faktor, in denen sie also über abgeschlossene Spiele Belohnungen freischalten können. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind es immerhin noch 53 und über alle Altersgruppen hinweg 38 Prozent“, so Rainer Will, Geschäftsführer des freien, überparteilichen Handelsverbands.

Viele internationale Online-Plattformen haben Gamification perfektioniert und sind auch deswegen hierzulande erfolgreich. Kundenbindungstools und spielerische Elemente in eigene Apps zu integrieren ist daher für lokale Geschäfte in Österreich ein wichtiges Instrument, um wettbewerbsfähig zu bleiben und insbesondere bei jüngeren Zielgruppen zu punkten.

Über den Loyalty Report

Für den Loyalty Report 2025 hat hello again vom 11. bis zum 20. März 500 Österreicher:innen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt. Die Stichprobe ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung. Zum länderspezifischen Report für Österreich geht es HIER