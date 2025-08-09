Wien fährt Liebherr – Branding-Bims setzen ab August ein sichtbares Zeichen in der Bundeshauptstadt

Im Mittelpunkt steht die 10 Jahre Herstellergarantie, die aufgrund des großen Erfolgs bis Ende Oktober 2025 auf alle Gefrier-, Kühl- und Weingeräte verlängert wurde – ein klares Zeichen für Qualität, Langlebigkeit und Innovationskraft.



ZWEI ROLLENDE MARKENBOTSCHAFTER ON TOUR IN WIEN



Liebherr-Hausgeräte bringt sein Markenversprechen erstmals im Sommer 2025 direkt ins urbane Straßenbild und nutzt so den öffentlichen Raum als mobile Bühne sowie zur Brand Inszenierung: Zwei aufmerksamkeitsstark gebrandete Straßenbahnen auf den Wiener Linien D und 31 sind seit 1. August als mobile Markenbotschafter in der Bundeshauptstadt unterwegs. Die Bim-Kampagne läuft noch bis Ende August und ist Teil der aktuellen Multichannel-Offensive des Unternehmens, die gezielt auf Sichtbarkeit, Vertrauen und technologische Innovationskraft setzt. Im Zentrum steht die 10 Jahre Herstellergarantie – ein starkes Bekenntnis für kompromisslose Qualität, Langlebigkeit und Investitionssicherheit. Unter dem Leitsatz „Qualität ohne Kompromisse“ verbindet die Kampagne verschiedenste digitale und analoge Kommunikationsmaßnahmen: Die beiden Straßenbahnen sind dabei ein sichtbares Highlight, das die Botschaft buchstäblich „auf Schiene“ bringt – direkt ins Herz der Stadt Wien.

Die Liebherr-Hausgeräte Straßenbahnlinie 31

Auch für den Handel eröffnet sich dadurch ein Mehrwert: Die emotionale Bindung zur Marke Liebherr und ihre sichtbare Präsenz im Stadtbild können die Wahrnehmung und Kaufentscheidung am Point-of-Sale positiv beeinflussen – insbesondere in Kombination mit gezielten Platzierungen, um die Konsument:innen dort zu erreichen, wo sie sich bewegen: online, offline und vor allem im Alltag.

Mit der prominenten Präsenz im Straßenbild verlängert Liebherr die Kommunikation rund um das Garantieversprechen bis Ende Oktober 2025 und sorgt damit für zusätzliche Reichweite über den digitalen Raum hinaus. Damit setzt Liebherr-Hausgeräte ein starkes Bekenntnis zu Qualität, Langlebigkeit und Vertrauen. Die Garantieverlängerung gilt auf alle Kühl-, Gefrier- und Weingeräte, die im Aktionszeitraum erworben werden.



Die Umsetzung der Kampagne erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischendemMarketingteam von Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH und der Agentur Havas Media Austria. Gemeinsam wurde auch ein Fotoshooting mit der gebrandeten Straßenbahn realisiert, bei dem zentrale Mitglieder des Projektteams vertreten waren: Philipp Loppauer (Grafik & Design, Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH), Riccarda Steiner (Digital Marketing, Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH), Selina Grohmann (Media Consultant, Havas Media Austria) sowie Martin Seidel (Digital Media Consultant, Havas Media Austria). Manuel Eder, Marketingleiter bei Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, konnte zwar nicht persönlich teilnehmen, war jedoch maßgeblich an der strategischen Entwicklung und Planung der Kampagne beteiligt.

Das Liebherr-Hausgeräte Projektteam vor der Straßenbahnlinie D (v.l.n.r) Selina Grohmann, Philipp Loppauer, Riccarda Steiner. Martin Seidel (c) Philipp Loppauer

Weitere Informationen zu Liebherr-Hausgeräte gibt es unter home.liebherr.com.

Details zur Herstellergarantie und den teilnehmenden Modellen gibt es unter

home.liebherr.com/garantie.

Quelle: Liebherr