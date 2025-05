GRASS: Neue Geschäftsführung übernimmt

Nun ist es offiziell: Am 1. Mai 2025 hat die neue Geschäftsführung der GRASS-Gruppe die Verantwortung übernommen. Bereits zu Beginn des Jahres hatte das Unternehmen im Zuge eines Geschäftsführerwechsels ein Team aus erfahrenen internen und externen Experten eingesetzt, das interimistisch die operativen Geschäfte führte. Die Mitglieder der neuen Geschäftsführung waren Teil dieses Expertenteams und haben in den vergangenen Monaten aktiv an der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens gearbeitet.

Die neue Geschäftsführung besteht aus vier Mitgliedern. Ercan Bal, bisheriger Geschäftsführer von AT-GRASS, bleibt weiterhin für die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortlich. Werner Elender, ehemaliger COO der GRASS-Gruppe, kehrte im Januar 2025 in das Unternehmen zurück und übernimmt die Verantwortung für die technischen Bereiche. Neu in der GRASS-Gruppe ist Richard Anrig, der seit Januar als Mitglied der Expertengruppe tätig war und die kaufmännischen Bereiche übernimmt. Er bringt umfangreiche Erfahrung als Geschäftsführer eines Produktionsunternehmens der Würth-Gruppe mit. Komplettiert wird das Führungsteam durch Thomas Stellberger, der als Geschäftsführer GRASS Deutschland die Produktionsstandorte in Deutschland und Tschechien verantwortet. Thomas Stellberger ist seit 2010 Teil der GRASS-Gruppe, leitete bis August 2024 den Produktionsstandort Salzburg und unterstützte zuletzt als Executive Operations Coordinator die Werke in Österreich und Deutschland.

Mit der neuen Geschäftsführung stellt die GRASS-Gruppe die Weichen für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft und blickt auch in der herausfordernden konjunkturellen Lage optimistisch nach vorn.

Die Geschäftsführung der GRASS-Gruppe (von links): Ercan Bal (Geschäftsführer Vertrieb und Marketing), Werner Elender (technischer Geschäftsführer), Richard Anrig (kaufmännischer Geschäftsführer) und Thomas Stellberger (Geschäftsführer GRASS Deutschland)

Weitere Informationen finden Sie unter www.grass.eu

Quelle: ©GRASS, Foto: Frederick Sams