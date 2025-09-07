Murexin startet Kundenkampagne zur Garagenboden-Sanierung

„Sanierung mit System – Murexin sorgt für einen widerstandsfähigen und attraktiven Garagenboden.“

Wer jetzt seinen Garagenboden saniert, startet mit Murexin in der Königsklasse der Beschichtungssysteme. Der Herbst ist die ideale Jahreszeit, um den Boden fit zu machen – robust, sicher und optisch tip-top. Genau hier setzt die neue Murexin-Kampagne an: Neben fachlich perfekten Lösungen gibt es als Hauptgewinn ein VIP-Package für zwei Personen zum Formel 1 Österreich Grand Prix 2026 am Red Bull Ring.

Systematisch zum Sieg

Ein Garagenboden muss einiges aushalten – vom täglichen Ein- und Ausparken bis hin zu Werkstattarbeiten. Murexin setzt dabei auf Systeme, die so präzise aufeinander abgestimmt sind wie ein Formel-1-Bolide: Imprägnierung, Grundierung, Beschichtung und Versiegelung greifen nahtlos ineinander. So wird der Untergrund optimal vorbereitet, die Oberfläche widerstandsfähig gemacht und durch eine rutschfeste Versiegelung Sicherheit beim Parken und Gehen gewährleistet.

Volle Performance in jeder Disziplin

Die Beschichtungen halten extremen Belastungen stand, sind chemikalienbeständig, physiologisch unbedenklich und zuverlässig, dass Flüssigkeiten wie Öl oder Bremsflüssigkeit nicht in den Boden sickern. Damit spielt Murexin in allen Klassen – von der privaten Kleingarage über die Profi-Werkstatt bis zum Parkhaus.

„Systematisch zum Sieg – Murexin Beschichtungen bieten Performance und Sicherheit für jede Garage.“

Service-Box für Profis und Privatkunden

Murexin lässt niemanden im Regen stehen: Professionelle Verarbeiter profitieren von technischer Beratung direkt vor Ort, während interessierte Privatkunden über den Murexin-Kundendienst ganz einfach den passenden Fachbetrieb in der Nähe finden.

„Eine Garagenboden-Sanierung ist mehr als Kosmetik – es geht um Sicherheit, Funktionalität und Design. Mit unseren innovativen Systemlösungen garantieren wir höchste Qualität in jeder Phase: von der Grundierung bis zur Versiegelung. Murexin steht für Verlässlichkeit, Kompetenz und Vielfalt“, so Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Formel 1 live erleben – mit Murexin

Mitmachen und gewinnen: Wer seine Garagenboden-Sanierung bis 31. Dezember 2025 einreicht und mit Fotos dokumentiert, hat die Chance auf ein exklusives VIP-Package für den Grand Prix 2026 in Spielberg. Zwei Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel, Transfers und Tickets für Trainings, Qualifying und Rennen garantieren Gänsehaut-Feeling pur. Die Verlosung findet am 12. Jänner 2026 statt.

Alle Infos und Teilnahmebedingungen: www.murexin.at/loesungen/garagenboden-sanierung

Drei Basissysteme – unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

Ob wässrige EP-Versiegelung, strukturierte Beschichtung oder edle Metallic-Designlösung: Mit den drei Basissystemen von Murexin ist alles möglich – von klassisch dezent bis hin zu kreativen Farb- und Chip-Effekten. So wird jede Garage nicht nur funktional top, sondern auch optisch ein echter Hingucker.