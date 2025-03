Naber Katalog jetzt mit WESCO® Warengruppe

Zum 1. April 2025 wird der Katalog gültig. Als ein Highlight präsentiert Naber die vollumfängliche WESCO® Warengruppe, unterteilt in die Segmente „Multibehälter“, „Outdoor“, „Aufbewahrung“ sowie „Wäsche & Bad“. Mit ihrer kreativen Farbvielfalt, ihrem unverwechselbaren Design und ihrer langlebigen Qualität passen die WESCO® Produktfamilien hervorragend ins Zubehör-Vollsortiment von Naber. Das Unternehmen hatte die Markenrechte im Frühjahr 2024 erworben.

Schnelle Datenintegration

In digitaler Form ist der neue Küchenzubehör-Katalog wieder genauso bequem zu handhaben wie der gedruckte. Er kann Seite für Seite durchgeblättert werden und zeigt neben jedem Artikel die Produkt- und Preisinformationen. Und natürlich bietet die digitale Ausgabe weitere hilfreiche Funktionen. Etwa die Verlinkung mit dem Webshop. Ein Klick auf den Artikel oder sein vergrößertes Bildfenster reicht aus, dass sich der Shop öffnet und das Produkt in den Warenkorb gelegt werden kann.

Registrierte Kunden haben nach wie vor die Möglichkeit, die Produktdaten in ihr Warenwirtschaftssystem und in die Planungssoftware zu integrieren. Dafür stellt Naber die Daten ab Mitte März 2025 zur Verfügung. Es gehört weiterhin zum Service des Unternehmens, die neuen Printsätze ebenfalls ab Mitte März zu verschicken. In diesem Jahr sind die Seiten auszutauschen und die grünen Ordner nochmal zu nutzen.

Weil große Mengen an Holz, Wasser und Energie plus Chemikalien benötigt werden, um das Papier herzustellen, auf das der Katalog gedruckt wird, wendet sich Naber wieder mit einem kleinen Appell an seine Kunden. Das Unternehmen bittet all jene, die mit den digitalen Katalogversionen statt mit dem Printkatalog arbeiten, per Mail oder Telefon den Verzicht auf die Zusendung des gedruckten Katalogsatzes zu erklären. Jede derartige Entscheidung wertet Naber als einen kleinen, aber wertvollen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz.

Quelle: Naber