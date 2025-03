WOLFGREY – neue vielfältige Messerserie von RÖSLE

RÖSLE WOLFGREY Universalmesser



Die neue WOLFGREY Messerserie von RÖSLE bringt einen Hauch von Eleganz und Stil in die Küche. Ob für den täglichen Bedarf oder für besondere kulinarische Anlässe, die große Auswahl an insgesamt zehn verschiedenen Messern macht jede Zubereitung zu einem wahren Vergnügen. Erstmals bietet RÖSLE ein chinesisches Kochmesser und ein Nakirimesser für präzise asiatische Schneidtechniken an. Ein kleines Santokumesser, das sich besonders für kleinere Hände eignet, ist ebenfalls Teil der Serie. Die Messer überzeugen durch ergonomische Griffe aus Pakkaholz, liegen sicher in der Hand und die hochwertigen Klingen sprechen durch ihre Schärfe und Schnitthaltigkeit für sich. Ab Ende März ist die neue Messerserie im Handel erhältlich.

Das zeichnet alle Messer der Serie WOLFGREY aus:

10-teilige Kollektion vereint europäische und asiatische Klingenkunst

eleganter Pakkaholzgriff in zeitlosem Grau

perfekte Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten

professioneller Fingerschutz und gute Balance durch integrierten Kropf

aus gehärtetem Spezialklingenstahl

Präzisionsschliff im optimierten Winkel für maximale Schneidleistung

meistert filigrane Aufgaben mit höchster Präzision für hauchdünne Scheiben und professionelles Filetieren

schonende Handreinigung

RÖSLE WOLFGREY Küchenmesser

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle: RÖSLE