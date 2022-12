Naber zeigt Küchenzubehör auf der “esprit Meuble” in Paris

Die internationale Möbelmesse integriert mit der “esprit Cuisine” eine Leistungsschau für Küchenprofis – ein ideales Messeformat für das innovationsstarke deutsche Familienunternehmen. Der Veranstalter bezifferte das Fachpublikum an den vier Messetagen auf mehr als 12.200 Personen.

Durch die Kontakte zu Küchenfachhändlern erfuhr das Naber-Team einiges über die aktuellen Präferenzen der französischen Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Ausstattung komfortabler Küchen. Den Puls in Paris zu fühlen, erstreckte sich auch auf Gespräche mit Experten aus europäischen Staaten wie Belgien, Spanien und den Niederlanden. Großes Interesse hatten die Fachbesucher des Naber Messestandes an den erstmals in Frankreich präsentierten technischen Systemen zur kreativen Beleuchtung von Wohnräumen und zur Küchenlüftung.

Mit leistungsstarken Luftkanal-Systemen und luftdichten Mauerkasten-Lösungen ist Naber weltweit führend im Bereich der Küchenlüftungstechnik. Auch in Niedrigenergiehäusern kann der Kochdunst sehr effizient ins Freie geleitet werden, damit das Kochen in einer gesunden Raumluft stattfindet. Hoch moderne Mauerkasten-Technologien sorgen dabei auch für eine ausreichende Frischluft-Zufuhr.

Maximal effizient: COMPAIR PRIME flow®

Das neu entwickelte, besonders flexible Luftkanal-System COMPAIR PRIME flow® garantiert mit nochmals verbesserten Strömungseigenschaften, dass der aktive Dunstabzug kaum Geräusche verursacht. Dank der innovativen Universalverbinder lassen sich die Komponenten ganz ohne Werkzeuge und Hilfsmittel installieren.

Einbauspüle, Armatur und Abfallsammler bilden ein aktives Zentrum der Küche, und es erleichtert die täglichen Abläufe, wenn dieses Zubehör hochwertig, langlebig und perfekt aufeinander abgestimmt ist. Das NABER TRIO bietet überaus stilvolle Kombinationen, die durch Qualität, Ästhetik und eine optimale Stauraum-Organisation überzeugen.

Das internationale Fachpublikum der “esprit Cuisine” in Paris ließ sich nicht nur von komplexen Systemen und ausdrucksstarkem Interieur inspirieren, sondern auch von cleverem Montagematerial. Naber bietet durchdachte Lösungen zur einfachen und schnellen Installation von Küchengeräten in Kücheninseln sowie zum unkomplizierten Anschluss diverser Geräte an die Wasser- oder Stromversorgung.

Quelle: Naber