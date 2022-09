Nachhaltigkeit im Fokus: „Ethical Style“ mit neuen Spots vor Ort auf den Frankfurter Konsumgütermessen

Nachhaltigkeit ist heute ein weltweites gesellschaftliches und wirtschaftliches Kernthema mit enormer Reichweite und Bedeutung. Immer mehr Menschen werden achtsamer und kritischer beim Einkauf, sind meist gut informiert und fragen nach Herkunft, Herstellungsbedingungen sowie Materialien und Hintergründe der angebotenen Produkte. Eine wachsende Anzahl an Anbietern stellt sich darauf ein – parallel dazu rücken die Frankfurter Konsumgütermessen das Thema Nachhaltigkeit weiter in den Fokus. Dazu zählt das bewährte Special Interest Ethical Style der Ambiente, das 2023 auch auf den Fachmessen Christmasworld und Creativeworld zu finden sein wird. „Jede unserer Konsumgütermessen hat eigene Aspekte und Schwerpunkte , wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das Special Interest Ethical Style hilft Besucher*innen dabei, dieses Angebot strukturierter und in seiner ganzen Vielfalt zu erfassen. Denn wo sonst, wenn nicht auf Messen, können gleichzeitig so viele Unternehmen ihre nachhaltigen Produkte und Lösungen einem so internationalen Publikum präsentieren?“, so Julia Uherek, Bereichsleiterin Consumer Goods Fairs.

Als kuratierte Auswahl lenkt Ethical Style die Aufmerksamkeit auf Anbieter, die einen besonderen Beitrag im Bereich Nachhaltigkeit leisten. Für die Programme bewerben kann sich jeder Aussteller der Ambiente, Christmasworld und Creativeworld.

Die Bewerbungsfrist endet am 18. November 2022.

Die Bewerbungen können in einer oder mehreren dieser sechs Kategorien eingereicht werden:

Eco-Friendly Material

Eco-Optimised Production

Fair & Social Production

Re-/Upcycling Design

Handmade Manufacturing

Sustainable Innovation

Welche Unternehmen und Produkte aufgenommen werden, obliegt einer unabhängigen Jury internationaler Experten. Diese setzt sich zusammen aus Christina Bocher (DEKRA Assurance Services GmbH), Kees Bronk (CBI, center for the promotion of imports from developing countries), Lutz Dietzold (Rat für Formgebung), Max Gilgenmann (Experte für textile Nachhaltigkeitskriterien), Sabine Meyer (Side by Side, Caritas Wendelstein Werkstätten) sowie Mimi Sewalski (avocadostore.de).

Ökologisch und sozial verträglich produzierende Aussteller, die aufgrund ihrer Bewerbung von der Jury ausgewählt werden, erhalten eine Ethical Style-Markierung in der Online-Ausstellersuche sowie eine Markierung an ihrem Stand vor Ort.

Darüber hinaus wird es auf dem Messegelände erstmals vier Ethical Style-Spots geben: je einen in Ambiente Dining, in Ambiente Giving/Living, auf der Creativeworld und der Christmasworld. Dort finden die Fachbesucher*innen jeweils sechs Themeninseln zu den oben genannten Kategorien, die mit Produkten der Aussteller bestückt sind. Die vier Sonderpräsentationen liefern sowohl Ausstellern als auch Besucher*innen wertvolle Inspirationen für den Point-of-Sale und setzen ein Spotlight auf Nachhaltigkeit. Dabei steht immer auch der Aspekt der Vielfältigkeit bei der Nachhaltigkeit im Fokus, was sowohl von kleinen Unternehmen bis hin zu Topmarken der Branche umgesetzt und gezeigt wird. Gleichzeitig wird dazu angeregt einen Wissenstransfer zu schaffen, sowie den Besucher*innen neue Geschäftskontakte zu eröffnen.

Sie sind Aussteller und möchten sich beteiligen?

Dann registrieren Sie sich hier:

Ambiente: https://www.ambiente-application.com/ethical-style

Christmasworld: https://christmasworld.messefrankfurt-application.com/ethical-style

Creativeworld: https://creativeworld.messefrankfurt-application.com/Ethical-style

Die Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden zukünftig zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Ambiente und Christmasworld: 3. bis 7. Februar 2023

Creativeworld: 4. bis 7. Februar 2023