Nachruf auf Johannes Sudbrock

Er war ein außergewöhnlicher Mensch und charismatischer Unternehmer: Johannes Sudbrock, Inhaber und Geschäftsführer des Möbelunternehmens SUDBROCK in Rietberg-Bokel im Kreis Gütersloh, ist am 27. September 2023 wenige Tage nach seinem 62. Geburtstag nach langer und schwerer Krankheit verstorben.

Johannes Sudbrock hat sein Unternehmen seit 1994 zielstrebig mit Leidenschaft, Mut und Weitsicht zu einem international erfolgreichen Möbelhersteller entwickelt. Kennzeichnend sind dabei die industrielle Handwerksfertigung für lackierte, furnierte und massive Möbel aus nachhaltig regional gewonnenem Holz sowie die Fertigung nach Kundenwunsch als auch die markante Qualität der Möbel.

Für Johannes Sudbrock war immer klar, dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters treten wird. Nach Abitur und Bundeswehr studiert er Wirtschaftsingenieurswesen in Rosenheim. Nach seinem Studienabschluss 1987 arbeitet er im technischen Controlling.

Im Jahr 1989 tritt er in das Familienunternehmen ein und unter seiner Regie wird das Regalsystem „Novita“ eingeführt. Das Unternehmen, das einst mit Garderoben startete, stößt damit in den Wohnbereich vor.

1994 wird der damals 33-jährige Johannes Sudbrock neben seinem Vater Geschäftsführer. Als sich sein Vater im Jahr 2002 aus dem operativen Geschäft zurückzieht, wird Johannes Sudbrock alleiniger geschäftsführender Gesellschafter.

Im Februar 2018 wird bei Johannes Sudbrock ALS diagnostiziert, eine Nervenerkrankung, die zur Lähmung führt. Theres Sudbrock, immer an der Seite ihres Mannes, teilt seine Visionen und wird ebenfalls Geschäftsführerin. Ihre Hauptaufgaben sind die Bereiche Marketing und Kommunikation und sie ist es, die dem Unternehmen ihre Handschrift verleiht. 2022 feiert das Unternehmen mit allen Mitarbeitenden und Partnern das Jubiläum 100 Jahre SUDBROCK.

Für das Fortbestehen des Unternehmens stellen sie die notwenigen Weichen und holen einen neuen Geschäftsführer mit ins Boot, der sich intensiv in alle Bereiche einarbeitet und das Vertrauen des Chefs erhält. Das eingespielte Führungstrio, bestehend aus kaufmännischer Leitung, Vertriebs- und Betriebsleitung verstärkt weiterhin die positive Entwicklung.

Johannes Sudbrock setzte bis zuletzt all seine Kraft und Energie für sein Unternehmen ein und hat aktiv am Leben teilgenommen. Er hat das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Theres geprägt wie kein anderer und für die weitere Zukunft aufgestellt.

„Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken ihm von Herzen für seine unermüdliche Leistung und werden sein Lebenswerk in seinem Sinne weiterführen“, sagt Theres Sudbrock stellvertretend für die Belegschaft. SUDBROCK beschäftigt rund 120 Mitarbeiter.

Johannes Sudbrock hinterlässt seine Frau und zwei Töchter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sudbrock.de

Quelle: Sudbrock