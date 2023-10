Österreichische Möbelindustrie – Gestaltungstipps: der persönliche Wohntraum

ADA Sitzgruppe Domino

Gemütlichkeit hat viele Facetten und wird unterschiedlich empfunden – und so individuell unser Geschmack ist, so individuell ist unsere Einrichtung. Immer passend: natürliche Elemente, die durch warme Farbtöne und haptisch ansprechende Materialien ein besonderes Cosy-Gefühl erzeugen. Gleichzeitig rücken handwerkliches Know-how und zeitlose, langlebige Produkte immer mehr in den Fokus. Denn ein bewusster, ressourcenschonender Lebensstil und der Wunsch, sich mit qualitativ hochwertigen Möbeln zu umgeben, ist in Zeiten von Unsicherheiten groß. Die österreichischen Möbelhersteller bieten hierfür eine Vielzahl an Designs, die genau diesen Bedürfnissen gerecht werden.

Joka Max

Grundlegendes: der eigene Stil

Wenn es um die Einrichtung geht, ist es im ersten Ansatz wichtig, den persönlichen Stil und die Wunschvorstellungen zu definieren. Unabhängig von Trends gilt es zu überlegen, ob man sich in einer puristischen Umgebung innerhalb einer dezenten Farbwelt wohlfühlt oder die Kombination unter-schiedlicher Texturen, großflächiger Muster und Wohnstile als spannend empfunden wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Haptik durch die Verwendung authentischer Materialien. Holz, Keramik und Naturstein sprechen die Sinne an und sorgen für ein angenehmes Wohnklima. Organische Formen verstärken dieses Gefühl zusätzlich. Die Österreichische Möbelindustrie pflegt die Leidenschaft zum Naturwerkstoff Holz bereits seit Jahrhunderten. Mit dem gekonnten Zusammen-spiel aus traditioneller Tischlerkunst, moderner Formensprache, intelligenten Funktionen und sorgsam ausgewählten Materialien entstehen exzellente Qualitätsmöbel.

sedda BIRDY Tropea

Neues wagen, Bewährtes schätzen

Nachdem ein eher minimalistischer Stil viele Jahre die Branche beeinflusst hat, sind nun betont elegante, mutige Interieurs angesagt, die ebenso vielseitig sind wie der Charakter eines Menschen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Dabei sind Veränderungen in der Gestaltung nicht unbedingt mit großem Aufwand verbunden. Zeitlose Lieblingstücke begleiten uns über viele Jahre, vielleicht sogar ein Leben lang, und werden durch veränderte Kombinationen mit Wandfarben oder Dekorationen immer wieder neu in Szene gesetzt. Die Inszenierung schöner Dinge, die einen umgeben, ist ein ganz persönlicher Prozess. Trends können mit einfließen, doch das Zuhause sollte in jedem Fall die Bewohner widerspiegeln. Die Lifestyle-Experten in Österreich bieten hierfür ein umfangreiches Produkt-Portfolio, das keine Wünsche offenlässt. Modulare Möbel, Polster mit elektrisch verstellbaren Funktionen, Boxspringbetten voller Komfort-Extras oder Schrank-Konzepte, die individuell angepasst werden – hier findet man Handwerk mit Wohlfühlfaktor und brillanter Fertigungstechnik.

TEAM7 filigno Wohnwand

Fließende Übergänge

Individuell wie das Leben – keine Frage, das Wohnen hat sich verändert. Lebensraum ist teurer geworden und das erfordert eine gute Planung in puncto Raumnutzung. Offene Konzepte bieten die Möglichkeit, Räume optisch größer wirken zu lassen. Die Verschmelzung von Küche, Ess- und Wohnbereich gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. Während bei Neubauten dieser Aspekt bereits von Anbeginn berücksichtigt wird, erhält vorhandene Architektur durch die nötigen Umbaumaßnahmen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Möbelhersteller haben sich dieser Entwicklung angenommen und zahlreiche clevere Lösungen in ihren Programmen. Modulare Designs verwandeln sich mit wenigen Handgriffen und passen sich den persönlichen Wünschen an. Nach Maß geplante Anbaukonzepte und flexible Regalsysteme sorgen im Wohnzimmer und im Küchenbereich für Stauraum – und geben dem offenen Grundriss Struktur. Möbel mit unterschiedlichen Funktionen, wie beispielsweise ein ausziehbarer Esstisch, passen sich den verschiedenen Gegebenheiten an. Wohnlich integriert wird auch das Home-Office, das seit der Pandemie nicht mehr nur für Selbständige einen wichtigen Faktor bei der Einrichtung darstellt. Zugleich platzeffizient und gemütlich, funktional und stillvoll – die Wünsche an den heimischen Arbeitsplatz sind anspruchsvoll. Die Hersteller der Österreichischen Möbelindustrie bieten deshalb eine enorme Vielfalt und planen nach individuellen Vorgaben. Dabei verbinden sie stets Funktionalität mit Design und handwerkliche Expertise mit neuester Technik. Möbel made in Austria stehen für hochwertige, natürliche Materialien, liebevolle Details und konsequente Qualität.

Die Neuheiten von Wittmann

Quelle: Österr. Möbelindustrie