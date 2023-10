Sicam Pordenone 2023

Online registrieren

Mit dem QR-Code, den Sie per E-Mail erhalten, können Sie Ihre Eintrittskarte ganz einfach an allen Eingängen ausdrucken.

Online registrieren

Ausstellerliste

Auf der Website finden Sie die aktualisierte Ausstellerliste: Der interaktive Plan jeder Halle ermöglicht es Ihnen, Ihren Besuch zu organisieren und so Ihre Zeit auf der Messe zu optimieren. SICAM ist für Besucher von Dienstag, 17. bis Freitag, 20. Oktober, von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Sehen Sie sich die Ausstellerliste an

SICAM-APP

Um alle Informationen immer dabei zu haben, laden Sie die SICAM-App herunter: Ausstellerliste, Messeplan und alle notwendigen Informationen. Um über SICAM-Trends auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. #SICAM2023

App IOS, App Android, Facebook, LinkedIn und Instagram

Genießen Sie PORDENONE mit der SICAM

Für diese SICAM-Ausgabe bietet die Gemeinde Pordenone viele weitere Gründe, die „Nachmesse“ in der Stadt zu genießen: Vom 17. bis 20. Oktober wird die Stadt Pordenone mit zahlreichen Veranstaltungen im gesamten historischen Zentrum lebhaft sein. Mit einem reichhaltigen Veranstaltungskalender für jeden Geschmack. Kunst- und Kulturevents, Performances, viel Musik, besuchbare Museen mit außergewöhnlichen Öffnungszeiten sowie Führungen durch die Museen und zum Entdecken der Stadt.

Die Geschäfte sind abends geöffnet und die gastronomischen Veranstaltungen ermöglichen es jedem, die Stadt kennenzulernen und die typischen lokalen Produkte zu probieren.

Alle Veranstaltungen ansehen

Ein genauerer Blick auf den nordamerikanischen Markt

Besucher und Aussteller, die mehr über die nordamerikanische Möbelindustrie mit Schwerpunkt Küche und Bad erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, an der Präsentation „Den nordamerikanischen Küchen- und Badmarkt verstehen“ teilzunehmen, die von Suzie Williford, EVP und Chief Strategy Officer der NKBA gehalten wird, das am Mittwoch, den 18. Oktober, in der „Sala Superiore“ von Pordenone Fiere stattfindet.

Hier registrieren

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM