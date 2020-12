Natürlicher Lifestyle mit Wellness-Feeling

Den Polstermöbelexperten aus Österreich kommt es auf bleibende Werte an. Und auf das Wohl von Mensch und Umwelt. Deshalb werden ausschließlich wohngesunde Materialien verwendet, die unter Einhaltung höchster ökologischer Standards verarbeitet werden.

Dass sich die Menschen in ihrem Zuhause rundum wohlfühlen können, ist der hohe Anspruch, dem sich sedda verschrieben hat. Dabei kommt es nicht nur auf eine moderne Optik und individuellen Komfort an, sondern insbesondere auch auf ein wohltuendes Wohnumfeld. Hochwertige Naturmaterialien wie heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft, feine Leinenstoffe und naturbelassene Leder wirken sich spürbar auf die Gesundheit aus. Die allergieneutralen Stoffe sind PCP-frei und Öko-Tex-geprüft, die verwendeten Schaumstoffe FCKW-frei. Ebenso wichtig wie die ökologischen Eigenschaften der Möbel ist die schadstoffarme und ressourcenschonende Produktion. So fertigt sedda nach den strengen Anforderungen des österreichischen Qualitätsgütesiegels. Vor allem die eigens entwickelte lösemittelfreie Verklebung von Schaumstoffen auf Wasserbasis tut den Menschen wie auch der Umwelt gut.

sedda Modell DIVA

Im Living-Bereich sind wahre Allroundtalente gefragt. Hinter dem hohen Designanspruch und den exklusiven Relaxfunktionen verbergen die Wohlfühl-Wohnlandschaften von sedda viele innere Werte. Ein harmonisches Zusammenspiel dieser Talente zeigt DIVA. Die puristische, klare Formensprache des Sofas bringt eine elegante Leichtigkeit ins Wohnen. Gleichzeitig bleiben mit den klappbaren Funktionskopfstützen und der integrierten Schlafbankfunktion keine Komfortwünsche offen. Vor allem das innovative Infrarot-Tiefenwärmesystem verspricht erholsame Stunden zu Hause. Die patentierten Heizmatten erzeugen eine angenehme Wärme – energieeffizient, ohne Elektrosmog und ohne Überhitzungsrisiko. Das wohltuende Infrarotlicht fördert die Durchblutung und hilft bei Verspannungen. Auch die legere Kissenlounge ANNA verbindet Design und Komfort mit natürlichen Materialien und einer ökologischen Verarbeitung. Geradlinig gestaltet und mit feinen Details wie aufwendigen Dekornähten und filigranen Füßen verkörpert ANNA den modernen Lifestyle. Der komplexe Sitzaufbau mit hochwertiger Softauflage und Features wie die elektrische Vorziehfunktion und die Powerstation machen das wohngesunde Allroundtalent perfekt.

sedda Modell ANNA

Natürlichkeit und ein angenehmes Raumklima spielen für sedda gerade auch im Schlafzimmer eine entscheidende Rolle. Zudem muss ein Wohlfühlbett bei vor allem optimal auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt sein. Das königliche Boxspringbett KING etwa passt sich sowohl äußerlich als auch innerlich individuellen Vorlieben an. In Breiten von 80 cm bis zur Kingsize-Variante mit 240 cm wird die Traumoase vom Korpus über die Boxvariante bis hin zu den Füßen nach persönlichem Wunsch gestaltet. Insbesondere auch durch die fünf verschiedenen Kopfhäupter und durch die vielseitige Auswahl an Stoffen und Ledern erhält KING seine charakteristische Optik. Im Inneren sorgt ein aufwendiger Aufbau aus mehreren Lagen hochwertiger Tonnentaschenfederkerne für ein exzellentes Liegegefühl. Zusätzlich wirkt der Premium-Matratzenbezug aus Tencel-Faser allergieneutral, ist atmungsaktiv, verhindert Staunässe, schützt vor Hausstaubmilben und ist damit von Natur aus hygienisch. Dank der Kombination aus erlesenen, ökologisch verträglichen Materialien und langlebigem Komfort wird Schlafen zum Wellnesserlebnis – rundum erholsam für Körper und Geist.

sedda Boxpringbett KING

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda