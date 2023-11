Naturholzmöbel zum Anfassen – Weltweit größter TEAM 7 Store öffnet seine Tore

v. l. Audrey und Georg Emprechtinger, Susanne Angleitner, Gerald Gruber

Stimmungsvolle Eröffnungsfeier in Ried

Am Abend der Eröffnung zeigte sich Georg Emprechtinger sichtlich stolz auf das neue Schaufenster des österreichischen Premiumherstellers: „Was wir hier erleben können, ist die Essenz von TEAM 7: Leidenschaft für reines Naturholz, ein Sinn für Schönheit und Raffinesse in der Gestaltung – und der Anspruch, mit nachhaltigen Möbeln zu einer Zukunft beizutragen, in der die Bedürfnisse der Menschen und der Umwelt in Einklang gebracht werden“, freute sich der TEAM 7 Eigentümer. Storeleiter Gerald Gruber ergänzte: „Mit unserem Store haben wir einen außergewöhnlichen Rahmen geschaffen, in dem die lebendige, warme Ästhetik unserer Wohnwelten ebenso zur Geltung kommt wie ihre hochwertige handwerkliche Verarbeitung.“ Beim gemeinsamen Rundgang konnten sich die anwesenden Gäste anschließend ein ausführliches Bild von den unterschiedlich inszenierten Wohnlandschaften machen, in denen die gesamte Sortimentsvielfalt von TEAM 7 ihren Ausdruck findet.

Vollendet inszenierte Wohnensembles

Verantwortlich für das Gesamtkonzept ist Sebastian Desch. Der Head of Design von TEAM 7 brachte dabei dieselbe Akribie, Sorgfalt und Ideenfülle mit ein, die auch seine Möbelentwürfe auszeichnen. Die Planung legte er so an, dass sich elegante Übergänge von der Küche über Ess- und Wohnbereiche bis ins Schlafzimmer ergeben. „Die offenen, ineinander übergehenden Bereiche zeichnen sich jeweils durch einen ganz eigenen Charakter mit vielen kleinen Details aus“, so Sebastian Desch über seinen Ansatz. „Sie inspirieren die Besucher auf vielfältige Weise, vermitteln ein Gefühl von der Strahlkraft des Holzes und zeigen zugleich den außerordentlichen Facettenreichtum des Naturmaterials.“

Sechs Küchenmodelle sind nun zum begrünten Innenhof hin ausgerichtet. Daran schließen sich die Korpus- und Regalsysteme filigno, cubus und cubus pure an und bilden jeweils unterschiedliche, abwechslungsreiche Wohnwandfigurationen. Die zugehörigen Essbereiche sind ebenfalls harmonisch abgestimmt: Tische wie miró oder echt.zeit, dazu die lui Stuhlfamilie und viele andere TEAM 7 Modelle kreieren ein einladendes, freundliches Ambiente, das sich durch Komfort und Natürlichkeit auszeichnet. Verstärkt wird diese durch abwechslungsreich in Szene gesetzte Vitrinen und Anrichten. Mit ihren vielfältigen Material- und Farbkombinationen – etwa aus Farbglas, Keramik oder Naturstein – zeigen die Arrangements ein ganzes Spektrum kreativer Gestaltungslösungen. Ein als Raumteiler genutztes cubus Regal erweist sich zudem als besonderer Hingucker: Ganze fünf Meter hoch erstreckt es sich passgenau bis unter die Decke und demonstriert damit aufs Anschaulichste, was gemeint ist, wenn von „Maßanfertigung“ gesprochen wird.

Entdecken, ausprobieren, kombinieren

Verschiedene Dielen-Planungen schaffen im Obergeschoss einen stilsicheren Übergang in den Wohnoffice-Bereich. Neben dem Design der Büroensembles stehen dort vor allem Variabilität und intelligente Funktionen im Vordergrund. Die Bandbreite reicht vom kleinen sidekick Beistelltisch bis hin zum vollausgestatteten Office. Unmittelbar daneben erstreckt sich auf über 45 Quadratmetern das neue Kinderprogramm kids, das hier mit seinen vielen verspielten Extras entdeckt werden kann. Im Mittelpunkt des Bereichs Schlafen steht ein beruhigter Raum, der gänzlich dem innovativen aos Schlafsystem gewidmet ist. Umgeben ist er von einer Auswahl an Naturholzbetten, Schränken und Beimöbeln. Ein vierseitig begehbarer, offener Schrankraum mit verschiedenen Schrank-Inneneinteilungen und die KEUCO-Badwelt komplettieren den erlebnisreichen Rundgang durch den TEAM 7 Store Ried.

Stimmig ergänzt wird die Konzeption des Stores und der einzelnen Arrangements durch Produkte weiterer Premiumhersteller. Dazu gehören Küchenarbeitsplatten von Strasser, Einbaugeräte von Bora, Miele und V-Zug, Spülen und Armaturen von Quooker, Dornbracht, Blanco und Franke, hochwertige Sofas von Brühl und Durlet, Teppiche von Jordan und Kymo sowie Leuchten von Vibia, Artemide, Forestier, Domus und Secto. Denn TEAM 7 legt großen Wert darauf, für seine Kunden individuelle und ganzheitliche Einrichtungslösungen – in denen vom Teppich über die Möbel bis zur Lampe alles stimmig ist – zu schaffen. Im großen Beratungs- und Bemusterungsbereich des Rieder Stores wird daher jedes Projekt sorgsam und detailliert nach Kundenwunsch geplant – ob ganzes Haus, ein Raum oder ein einzelnes Möbelstück. Die Innenarchitekt:innen begleiten jedes Projekt in enger persönlicher Abstimmung von der intensiven Beratung bis zur Installation. So entstehen maßgefertigte Wohnkonzepte, die die Bedürfnisse der Bewohner erfüllen und in Einklang mit der Architektur des Hauses stehen.

Die Welt von TEAM 7

Der Store in Ried gehört mit seiner eindrucksvollen Naturholzmöbel-Ausstellung zu den Highlights der TEAM 7 Welt. Die neue Firmenzentrale gibt der Marke ein Zuhause und verkörpert in jedem Detail die Werte und die Philosophie von TEAM 7. Entwickelt wurde der innovative Holzskelettbau, in dem sich neben Arbeitsplätzen und der TEAM 7 Akademie auch eine Skybar und das Restaurant MYC befinden, als Leuchtturmprojekt in Sachen „Green Building“ und zugleich als Ort der Begegnung und Inspiration. Natürliche Materialien, moderne Architektur und ein modernes, hocheffizientes Energiekonzept spiegeln die sorgsame Verbindung von Nachhaltigkeit und Design wider, die auch die TEAM 7 Möbel so einzigartig macht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle: Team7