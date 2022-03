Neue Ausstellungen bei Partnern weltweit Allmilmö-Premiumküchen „zum Anfassen“

Nach erfolgtem Markenrelaunch und hervorragender Positionierung im Fachhandel und Immobilienmarkt Europas bringt der unterfränkische Premium-Küchenhersteller Allmilmö Küchen GmbH & Co. KG (Zeil am Main) seine weitere Internationalisierung zügig und erfolgreich voran. Parallel zum neuen Internetauftritt mit mehrsprachigem Content sind in den letzten Monaten neue Ausstellungen in Schwerpunktmärkten mit attraktiven Premiumküchen ausgestattet worden, die ihr kaufkräftiges wie anspruchsvolles Klientel jetzt begeistern.

Für Allmilmö ist Japan neben China einer der wichtigsten Absatzmärkte. In dem für luxuriöse Sommerresidenzen bekannten Ferienort Karuziawa in der Präfektur Nagano wurde jetzt eine gelungene Präsentation eröffnet, die den Ansprüchen der Industriemanufaktur Allmilmö in jeder Hinsicht gerecht wird.

Den Eingangsbereich bei Koizumi dominiert die Musterküche der „modern art“-Kollektion Fineline mit Diamantlack und Tineo Furnier

In dem auch durch Olympia bekannten Sport- und Erholungsort werden bei Fachhändler Koizumi Co., Ltd. & Ascend Home folgende Modelle ausgestellt: aus der Reihe „modern art“ eine Fineline-Küche mit Diamantlack in Kombination mit Tineo-Furnier, die „design art“-Küche Senza mit Diamantlack sowie die „classic art“-Küche Chateau-Palais in Eiche kieselgrau.

Diese Luxusküchen treffen hier auf ihr perfektes Publikum: Denn nicht nur das „Who-is-who“ der japanischen Hauptstadt ist in Karuizawa präsent, sondern auch viele Ausflügler – zählt doch der Bergort mit seiner malerischen Umgebung zu den Top-10 der „must-visits“ im Herzen der Hauptinsel Honshu und ist nur etwa eine Zugstunde von Tokyo entfernt.

Der neue Showroom für Allmilmö bei Fachhändler Koizumi im japanischen Luxus-Kurort Karuziawa

Ganz anders hingegen die neue Ausstellung in Naples (USA) – einer Kleinstadt am Golf von Mexiko im Südwesten von Florida, die neben vielen Sonnenstränden vor allem für ihre exklusiven Geschäfte und Golfplätze bekannt ist. Hier befindet sich die Zentrale des US-amerikanischen Partners Pro-Source, wo das „modern art“-Modell Wave in Hochglanzlack weiß in Szene gesetzt ist. Weitere Allmilmö-Creative Center sind zudem in den Filialen in den Städten Daytona, Fort Myers und Ocala zu finden.

Im US-Bundesstaat Florida unterhält Allmilmö-Handelspartner „ProSource“ mehrere Filialen – in Naples wurde zuletzt die Musterküche Wave Diamantlack weiß aus den Reihen „modern art“ bzw. „design art“ aufgebaut

In Vorbereitung steht der Showroom in Riad, dem Zentrum Saudi-Arabiens. Auch hier ist die Kundschaft handverlesen und anspruchsvoll, die die dort in Kürze aufgebaute Küche „la Cura“ mit oliv-bronzenem Hochglanzlack erstklassig bedient und für weitere Luxusmodelle von Allmilmö Küchen sensibilisiert.

Als nächstes steht für Allmilmö Bangkok (Thailand) im Fokus. Für die dort vorgesehene Ausstellung ist eine sehr hochwertige Musterküche geplant – das Modell „design art“ Metal X2 aluminiumfarbig, kombiniert mit echtem Nussbaumfurnier. Mit der Internationalisierung des Vertriebs ist das Unternehmen somit auf bestem Weg – und weitere exklusive Showrooms an globalen Hotspots sollen folgen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.allmilmoe.com

Quelle: allmilmö Küchen