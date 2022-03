Innovativer Zukunftsbau aus Holz glänzt mit Furnier der Firma europlac

Modern und gemütlich zugleich: Der Pausenbereich im Bürogebäude „Sägen 6“

Bauherrin des beeindruckenden Holzbaus ist die F.M. Hämmerle Holding. Die für die Errichtung benötigten 200 Festmeter Holz wurden im eigenen Wald geschlagen und durch das Unternehmen Fussenegger Holzbau montiert. Innen nahm dann unter anderem die Firma europlac aus Tettnang das Zepter in die Hand. Als Wandverkleidung kamen spezielle Akustikplatten des Typs INOIS®MICRO mit einer Mikroperforation zum Einsatz. „Das ergibt ein harmonisches Zusammenspiel von positiven akustischen Eigenschaften und einer modernen Optik, wie sie heutzutage gewünscht ist“, so Ursula Geismann, GF Inititive Furnier.

Viel Glas und homogen gemustertes Furnierholz verleihen dem Haus das gewisse Etwas

Die Trägerplatten – 16 Millimeter starke MDF-Platten – wurden mit Weißtanne furniert. Das Bau-Holz stammt dabei aus Vorarlberg bzw. dem Bregenzer Wald. Bei der Oberfläche der Platten war dem Bauherrn ein homogenes Erscheinungsbild wichtig. Darauf wurde bei der Auswahl der Furnierblätter besonders geachtet. Für den dauerhaften Schutz des Holzes sorgt eine Behandlung mit Hartwachs mit einem wirksamen UV-Blocker. „Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wer sich in dem hochmodernen Bürogebäude bewegt, hat einen direkten, visuellen Kontakt zur Natur. So lässt es sich auch in stressigen Zeiten gut arbeiten und die Pausen sind auch im ansonsten der Arbeit dienenden Gebäude besonders erholsam“, schließt Ursula Geismann.

Die dunklen Treppen heben sich kontraststark von den furnierten Wandverkleidungen ab

Weitere Informationen zum Thema Furnier finden Sie unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN/Europlac