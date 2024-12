Neue Generation Miele Weinschränke bietet herausragende Lagerbedingungen

KWT 4999 F obsw – Hingucker für anspruchsvolle Weinliebhaber: Weintemperierschrank von Miele mit drei unabhängig einstellbaren Temperaturzonen und individuell einstellbarer Luftfeuchtigkeit („ActiveHumidity“) sowie SommelierSet zur Präsentation oder zum Dekantieren der Weine wurde mit dem iF Design Award ausgezeichnet.

„Wein ist Poesie in Flaschen“ hat der Romancier Robert Louis Stevenson einst gesagt. Zu Lebzeiten des großen Schotten gab es viele Weinkeller, die sicherlich sehr gute Lagerbedingungen boten. Heute sieht es anders aus und Weinschränke von Miele heben die Weinlagerung in modernen Zeiten auf ein neues Niveau. Die neue Generation freistehender Weinschränke bietet hervorragende Lagerbedingungen, um erlesene Qualität langfristig zu schützen und zu erhalten. Zudem glänzen sie mit noch mehr Komfort und einer erweiterten Palette an Modellen in zeitlosem Design – damit die Poesie des Weins aufs Beste erhalten bleibt.

Zur perfekten Weinlagerung braucht es optimale Bedingungen: ein ideales Niveau der Luftfeuchtigkeit, Schutz vor schädlichem UV-Licht und vor Gerüchen aus der Umgebungsluft, dazu eine konstante Temperatur und vibrationsarme Lagerung. Das schafft Miele mit der jüngsten Generation freistehender Weinschränke, bestehend aus zwei Weintemperierschränken mit drei Zonen, einem Side-by-side-fähigen Gerät mit zwei Zonen und einer Wein-Gefrierkombi, ebenfalls für den Side-by-side-Aufbau geeignet, außerdem – ganz neu – einem Weinlagerschrank für den großen Weinbestand mit einer Temperaturzone. Alle Geräte erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität und Design. Beliebte und exklusive Ausstattungsmerkmale wie das SommelierSet wurden weiterentwickelt und der Bedienkomfort noch weiter ausgeweitet.

Luftfeuchtigkeit ist wichtiges Kriterium

Die richtige Luftfeuchtigkeit spielt vor allem bei der Lagerung über eine längere Zeit eine entscheidende Rolle. Sie hält den Naturkorken feucht und damit stabil. So schützt dieser den Wein vor Oxidation oder sogar Auslaufen, denn schließlich sollten die Flaschen liegend gelagert werden und ein trockener, brüchiger Korken wäre dabei fatal. Zu hoch darf die Feuchtigkeit jedoch auch nicht sein, sonst kann es zu Schimmelbildung an den Etiketten oder auch am Korken kommen. Ideal sind 50 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ausnahmslos alle Miele-Weinschränke der neuen Generation sind daher mit der Funktion ActiveHumidity ausgestattet. Sie sorgt nicht nur für die optimale Feuchte, sondern bietet auch die Möglichkeit, die relative Luftfeuchtigkeit individuell stufenweise einzustellen – über die Miele App oder direkt am Gerät. Um die Bildung von Kondensat im Innern des Geräts zu vermeiden, sind die Weinschränke zusätzlich mit einer „trockenen Rückwand“ aus elegantem BlackSteel bzw. Edelstahl (modellabhängig) ausgestattet.

UV-Schutz gewährleisten

Ebenso wichtig wie die Luftfeuchtigkeit ist der Schutz vor UV-Strahlung. Das getönte Glas der Flaschen selbst bietet hier keinen ausreichenden Schutz der Weinqualität. Deshalb sind alle Miele-Weintemperierschränke mit UV-beständigen Glastüren ausgestattet. Frei von UV-Strahlen ist auch die stimmungsvolle LED-Beleuchtung. Sie ermöglicht es, die Weinflaschen auch über längere Zeit geschützt zu präsentieren. So bleiben Aromen, Farbe und Charakter des edlen Tropfens auch sicher erhalten.

Ruhige Lagerung ohne schädliche Einflüsse

Zur sehr schonenden Lagerung trägt auch der extra schwingungsarme Kompressor bei. Er läuft besonders ruhig und leise. Das ist wichtig, denn eine unruhige Lagerung stört die Sedimentbildung bei Rotweinen und kann sogar zu Oxidation durch einen gelockerten Korken führen. Der Wein selbst kann sich sogar in seiner chemischen Zusammensetzung verändern. Die vibrationsarme Lagerung verhindert all dies und trägt dazu bei, den Geschmack zu erhalten. Vibrationsarm ist auch der Komfortauszug der variablen Flaschenroste: Ein leichtes Antippen genügt und die Buchenholzroste („FlexiFrame“) werden sanft wieder eingezogen.

Die Flaschenroste selbst sind äußerst flexibel und bieten Flaschen unterschiedlicher Größe festen Halt. Sie bestehen aus Holzstegen, die sich im Handumdrehen versetzen lassen. So passen beispielsweise auch Magnumflaschen oder Flaschen mit einem langen Flaschenhals hinein. Auch eine konstante Lagertemperatur ist ein wichtiger Faktor: Um in Ruhe zu reifen, bieten die Miele-Weinschränke selbstverständlich eine konstante Lagertemperatur – individuell zwischen 5 °C und 20 °C nach persönlichen Vorlieben einstellbar. Und damit keine üblen Gerüche dem Wein schaden, verhindert der Aktivkohle-Filter („Active AirClean“) ihr Eindringen und sorgt so für ein unverfälschtes Aroma der Weine.

Die neue Generation Weinschränke von Miele wartet mit innovativen Features auf: eine besonders vibrationsarme und damit leise Lagerung, UV-Schutz und individuell einstellbare Luftfeuchtigkeit („ActiveHumidity“).

Präsentation mit Stil

Der Genuss ist die eine Seite, die Präsentation insbesondere hochwertiger Weine eine andere. Für die stilvolle Weinzeremonie gibt es das Modell mit drei Temperaturzonen auch als Variante mit SommerlierSet, das es so nur bei Miele gibt. Dieses besteht aus einem herauszieh- und entnehmbaren Tablett mit rutschfester Silikonauflage, einem ebenfalls ausziehbaren Gläserhalter für vier Gläser, einem Flaschenpräsenter und einer Zubehörbox. Dazu sind drei Flaschenboxen enthalten, in denen selbst geöffnete Flaschen nicht nur platziert, sondern auch sicher gelagert werden können.

Auch die Modelle ohne SommelierSet ermöglichen es, Lieblingsweine in Szene zu setzen. Sie verfügen über den PresenterFrame, einem verstellbaren Lagerrost. Er ermöglicht es, die Flaschen nicht nur liegend zu lagern, sondern sie auch in aufrechter Position zu präsentieren. Durch die aufrechte Position können hier sogar bereits geöffnete Flaschen aufbewahrt werden.

Die angemessene Präsentation des Rebensafts wird durch ein Miele-exklusives Beleuchtungskonzept unterstützt: Mehrere LED-Module, dimmbar und pro Temperaturzone mit in sieben Stufen einstellbarer Lichtintensität, leuchten den Innenraum wie gewünscht aus. Und damit der verlockende Anblick nicht dazu führt, dass die Flaschen in falsche Hände geraten, sind die Geräte mit einem Schloss ausgerüstet, um etwa Kinder im Haushalt zu schützen. Die Weinschränke sind modellabhängig mit den beschriebenen Features ausgestattet.

Zur stilvollen Präsentation erlesener Weine: Einzigartiges SommelierSet von Miele. Hier können selbst geöffnete Flaschen aufbewahrt werden. Das Tablett ist entnehmbar und mit einer rutschfesten Auflage ausgestattet.

iF Design Award für Weinschrank KWT 4999 F – Hingucker für anspruchsvolle Weinliebhaber

Der Stand-Weintemperierschrank KWT 4999 F mit drei Temperaturzonen bietet exzellente Bedingungen für die Weinlagerung. Hochwertige Materialien wie Blacksteel, Glas und Holz, verarbeitet in höchster Qualität, bieten die perfekte Bühne für Wein. Lichtintensität, Luftfeuchtigkeit und Temperaturen können individuell über das Bedienfeld an der Gerätetür oder ein vernetztes Smart Device gesteuert werden. Optisches Highlight des Geräts ist das SommelierSet: Hier lassen sich dekantierte Weine aufbewahren und präsentieren sowie Gläser temperieren. Geöffnete Flaschen und Zubehör wie zum Beispiel Korkenzieher und Kreidestift finden ihren idealen Platz. In einer weiteren Gerätevariante kann anstelle des SommelierSets ein PresenterFrame (verstellbarer Lagerrost) gewählt werden, mit dem in aufrechter Position selbst geöffnete Weine aufbewahrt werden können. Features, die auch die Jury begeisterten.

Neuer Weinlagerschrank mit einer Temperaturzone

Mit der neuen Generation freistehender Geräte bietet Miele einen Weinlagerschrank als Gerät mit nur einer Temperaturzone an, dazu nicht mit Glastür wie bei den übrigen Modellen, sondern einer eleganten schwarzen Front. Mit einer großen Lagerkapazität von 229 Flaschen ist dieses Modell prädestiniert für die Lagerung des Weinkontingents in Vorrats- oder Kellerräumen und bietet zudem einen preislich attraktiven Einstieg in das Thema Weinlagerung. Die neuen Weinlagerschränke sind ab Dezember 2024, die Wein-Gefrierkombination ab Jänner 2025 im Handel erhältlich. Die Preise variieren je nach Ausstattung von 1.999 Euro* für den 1-Zonen-Weinlagerschrank bis 5.999 Euro* für das Spitzenmodell mit drei Temperaturzonen und SommelierSet. *(unverb. empfohlener Kassaabholpreis).

Weitere Informatonen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele