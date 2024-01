Neue Gesichter bei Franke Homes Solutions – Stark aufgestellt für den Küchenfachhandel

Marcel Dammberg ist neuer Product & Sales Trainer DACH bei Franke

Bereits im November hat Franke mit Marcel Dammberg einen überaus kompetenten Product & Sales Trainer für D/A/CH eingestellt. Marcel Dammberg bringt Fachwissen und einen großen Erfahrungs-schatz als ehemaliger Berbel Produkttrainer ins Unternehmen ein. Er erarbeitet u.a. für die Showrooms in Aarburg und Löhne ein Trainings- und Seminarprogramm, von dem die Franke Partner künftig profitieren werden. Zeitgleich hat Franke in den Relaunch seines Franke Partner Portals investiert und dieses noch leistungsstärker und kundenfreundlicher gestaltet.

Kevin Bohlender betreut im Franke Auẞendienst die Region Hessen Süd, Rheinland-Pfalz Mitte/Süd, Saarland und Luxemburg

Neben vereinzelten Abgängen in der Vertriebsmannschaft kann Franke zwei neue Mitarbeiter im Team willkommen heißen: Seit Anfang Januar ist Kevin Bohlender für das Gebiet Hessen Süd, Rheinland-Pfalz Mitte/Süd, Saarland, Luxemburg zuständig und bringt vielfältige Erfahrungen aus der Möbel- und Küchenbranche mit. Neu unterwegs für Franke ist zudem Dominik Krechel, er betreut die Region Nordrhein-Westfalen Mitte/Süd und Rheinland-Pfalz Nord. Der gelernte Einzelhandels-kaufmann verfügt über mehrjährige Außendiensterfahrung in der Küchenbranche und war zuletzt als Küchenplaner im Außendienst angestellt.

Dominik Krechel ist für Franke in Nordrhein-Westfalen Mitte/Süd sowie Rheinland-Pfalz Nord unterwegs



Mit einem versierten Vertriebsteam, das seinen Partnern unterstützend zur Seite steht, und einer ausgewogeneren Gebietsverteilung startet Franke hochmotiviert ins Jahr 2024. Den wirtschaftlichen Herausforderungen in der Branche begegnet das Unternehmen mit unterschiedlichen Maßnahmen, u.a. in Kürze mit einem gezielten Angebot an Schulungen und Trainings, auf deren Basis die Händler ihre Kunden noch besser und kompetenter beraten können, sowie einem noch leistungsstärkeren Franke Partner Portal.

Erfahren Sie mehr unter www.franke.com

Quelle: FRANKE