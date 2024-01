SWISS KRONO – Erfolgreicher Launch von kiwi now auf der DOMOTEX 2024

„Nach über 30 Jahren erfolgreicher Partnerschaft mit SWISS KRONO freuen wir uns zu sehen, dass das Unternehmen weiterhin ein Innovationsführer der Branche ist. Die kiwi-Produktfamilie mit ihren aufregenden neuen Funktionen und Vorteilen sowie der Möglichkeit, die Verbraucher direkt anzusprechen, ist ein Durchbruch und eine Inspiration“, sagte Jose Rodes Royo, CEO von Bariperfil zum Auftritt von SWISS KRONO. Ähnlich begeistert zeigte sich Pany Aristophanous, Procurement Managerin von Lanitis Aristophanous: „Der Stand von SWISS KRONO war mit Sicherheit einer der besten auf der DOMOTEX – So erfrischend offen und mit besonders angenehmer Atmosphäre. Der erste Auftritt von kiwi now ist rundum gelungen und hat die Zielgruppe genau getroffen.“

Die beiden Kundenstimmen bzw. das Kundenfeedback insgesamt zeigen, dass SWISS KRONO mit kiwi now einen Nerv getroffen und erneut unter Beweis gestellt hat, dass die Produktentwickler des Unternehmens am Puls der Zeit sind. kiwi now ist der erste holzbasierte Bodenbelag der Kategorie „hybrid-resilient“, der ganz konkret die Anforderungen der Generation Y erfüllt. Er verbindet die Vorteile von Vinyl und Laminat.

„Auf der DOMOTEX haben wir erstmalig unsere neue Dachmarke kiwi vorgestellt. Sie ist dynamisch konzipiert, das heißt sie soll kontinuierlich weiterentwickelt und den individuellen Kundenwünschen immer wieder angepasst werden. Dass die Kunden das Konzept verstehen und darauf so positiv reagieren, bestätigt unsere Strategie“, sagt Fabian Kölliker, Head of Group Marketing bei SWISS KRONO.

Präsentation von kiwi now auf der DOMOTEX 2024

Aber nicht nur kiwi now, auch die neue COREPEL-Produktlinie Evolution PURE konnte auf der DOMOTEX überzeugen. SWISS KRONO bringt hier zusammen, was lange als ausgeschlossen galt: einen extrem robusten, wasserdichten Bodenbelag und eine echte Holzoberfläche. Damit gelingt es SWISS KRONO die Elemente Technik, Ästhetik und Nachhaltigkeit zu verbinden.

Direkt im Anschluss an die DOMOTEX lud SWISS KRONO Kunden und Partner nach Wittstock in die Design Station ein. Es hatten sich vorab bereits rund 20 Kunden aus China, Australien, Litauen, Columbien, Griechenland und Rumänien angemeldet, die die SWISS KRONO-Produkte und deren Herstellung noch detaillierter kennenlernen wollen.

„Wir sind hier in direkten Austausch mit unseren nationalen und internationalen Kunden getreten, um gemeinsam neue Trends, Kundenwünsche und -bedürfnisse zu identifizieren“, sagt Robert Schneider, Geschäftsführer Sales und Marketing von SWISS KRONO Deutschland. „Solche Dialoge sind enorm wichtig für uns. Sie helfen uns über den Tellerrand zu schauen, geben uns Inspiration für Produktentwicklungen und das nötige Know-how, um dem Wettbewerb ein Stück voraus zu sein.“

Gut besuchter Messestand von SWISS KRONO auf der DOMOTEX 2024

Mit den positiven Rückmeldungen aus Hannover und den neuen Erkenntnissen aus den Gesprächen in der Design Station geht es für SWISS KRONO weiter zur SURFACE nach Las Vegas. Auf der größten Messe für Bodenbeläge und Fußbodengestaltung in Nordamerika, die vom 23. bis zum 26.01.2024 stattfindet, tauschen sich Hersteller, Einzel- und Großhändler, Architekten und Designer aus aller Welt über die neuesten Produkte, Trends und Technologien aus. SWISS KRONO stellt auch hier die neue Bodenmarke kiwi now vor und will weiteres Kundenfeedback zu der „hybrid-resilient“ Kategorie sammeln, um dies in die weiteren Entwicklungsschritte zu integrieren. Des Weiteren wird SWISS KRONO eine neue Laminatkollektion für den nordamerikanischen Markt erstmalig auf der SURFACES präsentieren.

Quelle: © SWISS KRONO