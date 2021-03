Neue Handauszeichner-Serie von Meto für den Online-Vertrieb

Für die neue Produktlinie der Firma Meto aus dem hessischen Hirschhorn am Neckar wurden die bisherigen Handauszeichner einem Facelift unterzogen. Der Relaunch von Namen und Design dient der künftigen klaren Unterscheidung zwischen Geräteserien für den Wiederverkauf und den Serien für den persönlichen Verkauf. Die neue Produktlinie Meto Classic und Meto Basic ist für den Online-Vertrieb sowie Großhandelsstrukturen konzipiert und adressiert klein- und mittelständische Handelsunternehmen.

Während sich die Geräte Meto Basic S und Basic M vor allem für den Einstieg in die Welt der Produktkennzeichnung eignen und Grundbedürfnisse der Preisauszeichnung – wie zum Beispiel die Kennzeichnung des Datums oder der Chargennummer – erfüllen, sind die Modelle der Meto Classic-Reihe Profi-Auszeichner für vielschichtige Inhalte und Informationen sowie das dreizeilige Drucken.

Die Handauszeichner ermöglichen das mobile und rechtskonforme Etikettieren und Auszeichnen von Produkten bei konstanter Druckqualität. Sie zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, die hohe Repetiergeschwindigkeit und ihre ergonomische Gestaltung für ein ermüdungsfreies Arbeiten aus.



v. li. nach re: Meto Basic S, Meto Basic M, Meto Classic S, Meto Classic M, Meto Classic L, Meto Classic XL Giant, Meto Classic XL

Als „ready to use“-Einzelgeräte oder im Set erhältlich

Meto Classic und Meto Basic sind vielfältig in der Anwendung. Sie eignen sich zum Beispiel für lebensmittelverarbeitende Betriebe wie Restaurants, Cafés, Hotels, Catering oder Gemeinschaftsverpflegung, aber auch Bäcker- und Metzgereien sowie Obst- und Gemüse- oder Feinkostläden. Floristen, Buchhandlungen und Anbieter von Geschenk- oder Dekorationsartikeln gehören ebenfalls zur potenziellen Anwendergruppe der neuen Meto-Produktlinie für den Wiederverkauf.

Erhältlich sind Meto Classic und Meto Basic als „ready to use“-Einzelgeräte mit bereits eingelegter Etiketten- und Tintenrolle oder als Set mit zusätzlichen Etikettenrollen für bestimmte Anwendungen. Verbrauchsmaterialien wie unterschiedliche Etikettenausführungen sind auch via E-Commerce-Plattformen und Abholmärkte beziehbar.

Durch ihre ergonomische Form entlasten Meto-Handauszeichner die Handgelenke und sorgen für ein ermüdungsfreies Etikettieren. Abgebildet ist die Meto Classic M.

„meine METO“ – das persönliche Tool

Die neuen Meto-Handauszeichner für den Wiederverkauf sind frischer und moderner gestaltet. Sie entfernen sich vom einheitlichen Grau und Schwarz, kombinieren eine seidenmatte Alu-Optik mit einem zeitlosen Petrolton und erhalten so einen hohen Wiedererkennungswert. Das Inhouse-Design-Team orientierte sich dabei am emotionalen Wert, den die Meto-Handauszeichner für ihre Anwender haben: Sie sind persönliche Alltagshelfer und Lieblingsgeräte, auf die man Acht gibt und an denen man sich bei der täglichen Nutzung erfreut. Individuellen Charakter – getreu dem Motto „meine METO“ – erhalten die neuen Preisauszeichner jeweils durch Fließlinien auf der Oberfläche, die im Fertigungsprozess eingespritzt werden.

Kai Beilenhoff, Marketing Director bei Meto International GmbH, kommentiert: „Mit unserer neuen Produktlinie für den Wiederverkauf bieten wir klein- und mittelständischen Handelsunternehmen individuelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Handauszeichner, die praktischen Mehrwert und Design verbinden und via E-Commerce und im Großhandel erhältlich sind. Denn in einer zunehmend digitalisierten Welt spielen digitale Beschaffungswege auch für den Einzelhandel eine immer größere Rolle. Daher haben wir uns für den Online-Vertrieb von Meto Classic und Meto Basic entschieden.“

Weitere Informationen zu Meto Classic und Meto Basic finden Sie unter www.meto.com/hls

Quelle: Meto