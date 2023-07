Neue Kollektion Upon Common Ground von Interface

Die moderne Welt schafft ein immer stärker werdendes Bewusstsein für die Notwendigkeit, im Einklang mit der Natur zu sein. Um wieder einen Zugang zu ihr zu finden, bieten die Sicht- und Lebensweisen der australischen indigenen Bevölkerung einen Weg. Von ihrer Demut und Liebe zur Natur inspiriert, konzentriert sich die Teppichfliesenkollektion Upon Common Ground auf die Erforschung der Landschaften und die tiefe Verbundenheit mit dem Land.

Interface DESERT FLATLAYS

Das Bodenbelagsunternehmen Interface hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus der Geschichte und der kulturellen Bedeutung des Landes zu lernen. Ziel ist es zu verstehen, welche Rolle das Unternehmen bei der Entwicklung gesunder natürlicher Umgebungen und produktiver Gemeinschaften spielen kann – und dadurch zu einer nachhaltigen Zukunft für alle beizutragen. Ein weiterer Schritt auf diesem Weg ist die neue Teppichfliesenkollektion Upon Common Ground.

Interface RAINFORREST FLATLAYS

Sie wurde im Rahmen eines sieben Jahre dauernden Projekts in Australien, in Partnerschaft mit den europäischen Designteams, gestaltet. Upon Common Ground zeigt die natürliche Weiterentwicklung des biophilen Designs und spiegelt das einzigartige Designethos von Interface wider: das Engagement, neue Wege zu gehen, Pionier zu sein und positiven Einfluss auszuüben.

Interface UCG Freshwater Escarpment

Die Farbpalette von Upon Common Ground repräsentiert fünf wichtige Lebensräume des Landes: Wüste, Salzwasser, Regenwald, Süßwasser und Grasland. Jede Palette umfasst warme Neutraltöne und dezente Akzentfarben, welche die Schönheit und Einzigartigkeit der jeweiligen Region unterstreichen.

Interface UCG_Undulating Water Spinifex Escarpment

Die Designs Sandbank, Shallows und Undulating Water sind inspiriert von durch Wasserläufe strukturierte Sande und den überlappenden Effekten der Wellen im flachen und tiefen Wasser. In Kombination schaffen die Skinny Planks im Format 25 × 100 cm einen nahtlosen und fließenden Übergang vom organischen Grundmuster in Sandbank zu den verstärkten Texturen und Farbbewegungen in Shallows und Undulating Water.

Interface Sandbank Shallows Undulating Freshwater

Dry Bark verkörpert den rauen Charakter von verwitterter Baumrinde. Das Design im Plankenformat ist sowohl in neutralen als auch in akzentuierten Farbgebungen erhältlich und stellt eine spannende Ergänzung der Kollektion dar.

Interface UCG Dry Bark

Nicht zuletzt fängt Escarpment als grundlegender Stil dieser Kollektion die erdigen Details von jahrhundertealten Steinklippen ein. Das Design im 50 × 50 cm Fliesenformat eignet sich ideal für die großflächige Bodengestaltung.

Interface UCG Escarpment Rainforest

Die Kollektion besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Solution Dyed Polyamid. Der biobasierte und recycelte Anteil beträgt je nach Produkt zwischen 91,1 und 93,8 Prozent, womit der CO 2 -Fußabdruck der Teppichfliesen bei 3,22 bis 4,55 kg CO 2 e/m2 liegt. Upon Common Ground ist wie alle Interface Bodenbeläge im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus hinweg klimaneutral.

Erfahren Sie mehr über Interface unter interface.com oder blog.interface.com Details zur Marke nora finden Sie unter nora.com.

Quelle: Interface