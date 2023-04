Neue Markstudie: Küchenspülen erleben eine neue Vielfalt an Materialien und Farben

Die Endkunden profitieren von der vollständigen Preistransparenz der Produkte durch den ebenfalls bei Küchenspülen sehr schnell wachsenden Onlinehandel. Ebenso boomt bei Küchen der wachsende Objektmarkt weltweit.

Die zukünftige Entwicklung ist diffizil. Die Rahmenbedingungen für die Küche senden einerseits weiterhin positive Signale. So lag das Neubauvolumen bis Mitte 2022 auf hohem Niveau und leidet nun in 2023 unter Inflation und hohen Zinsen. Das Volumen für Modernisierung und Renovierung ist jedoch andererseits gewaltig und wird in der zweiten Lebenshälfte von den Endkunden häufig umgesetzt.

Die Qualität moderner Küchenspülen hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich verbessert. Ebenso gewinnen Design, Farbentwicklungen und Nachhaltigkeit der Unternehmen weiter an Bedeutung. Auf Grundlage dieser Überlegungen hat die Unternehmensberatung Titze GmbH soeben eine brandaktuelle Marktstudie zum Thema Küchenspülen in den TOP 10 Ländern Europas veröffentlicht. Analysiert wird der Markt in völlig vergleichbaren Länderstudien für Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Polen sowie in einer zentralen, vergleichenden Marktübersicht für alle 10 Länder.

In 2022 erreicht die Inlandsmarktversorgung für Küchenspülen in den TOP 10 Ländern Europas 1.163 Mio. Euro zu Herstellerabgabepreisen. Das ist ein Anstieg um 194 Mio. Euro, entsprechend 20,0% gegenüber 2016. Das Handelsvolumen Brutto liegt bei 2.859 Mio Euro. Der Einfluss der global tätigen Unternehmen bleibt groß. Der Anteil der TOP 10 Hersteller macht aktuell 43,3% des Verkaufs aller Küchenspülen aus.

Der Küchenmarkt durchläuft eine signifikante Veränderung. Die Küchenspüle ist, als zentraler Bestandteil des Arbeitsplatzes jeder Küche, ein elementarer Bestandteil des Designs beim Kauf einer Küche. Heute werden mit der Spüle, der Arbeitsplatte und der Armatur optische Highlights gesetzt und die Küche wird erheblich aufgewertet. Eine Vielzahl innovativer Materialien und neuen Bearbeitungstechnologien prägen heute den Markt für Küchenspülen. Diese Entwicklungen beim Arbeitsplatz Küche tragen federführend zu höheren Durchschnittspreisen bei Küchen bei.

Spülen aus Edelstahl haben den Markt in den TOP 10 Ländern über viele Jahre dominiert. Noch heute kommen sie in den TOP 10 Ländern auf 465 Mio. Euro Umsatz. Compositspülen aber haben den Markt gedreht und wachsen zuletzt weiter mit schnellerem Tempo und gewinnen die Spitzenposition. Steigerungsraten erzielen jedoch auch Keramikspülen und SMC Spülen.

In den TOP 10 Ländern erreichen bei den Einbauarten der Küchenspülen die Einbauspülen mit einem Marktanteil von 64,3% die Spitzenposition. Unterbauspülen kommen auf 23,0% Marktanteil, gefolgt von Flächenbündigen Spülen mit 9,9%. Den geringsten Marktanteil erreichen Auflagespülen mit 2,8%. Dabei sind in den einzelnen Ländern durchaus erhebliche Unterschiede erkennbar.

Neben der Studie zum Thema Küchenspülen sind weitere Themen aus der Küchenwelt in Vorbereitung für die nächsten Monate:

Küchenarmaturen und Multifunktionsarmaturen (erscheint in 05/2023)

Arbeitsplatten (erscheint in 07/2023)

Abfalltrennsysteme (erscheint in 09/2023)

Die Studie „Küchenspülen in Europa bis 2030" enthält 598 Seiten mit 344 Tabellen und Grafiken und ist im März 2023erschienen.

