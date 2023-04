Neue Betrachtungswelten mit der imm Spring Edition

Messen leben von persönlichem Austausch, dem haptischen Entdecken neuer Produkte und Trends sowie einzigartigen Business-Möglichkeiten. Als Fachbesuchermesse konzipiert, konzentriert sich die imm Spring Edition daher auf die vorrangigen Bedürfnisse der Messeteilnehmenden: Geschäftsanbahnung, Netzwerkaufbau und Inspirationsgewinnung. Die Messe soll jedoch nicht nur als geschäftlicher Treffpunkt dienen, sondern auch zu einem Branchenevent werden, welches die Gäste zum Flanieren, Entdecken und Feiern einlädt. Die Schnittstellen zwischen Inspiration, Networking und Business sollen besonders in dem neuen Messeformat Pure Galleries noch stärker akzentuiert werden.

Pure Galleries: exklusive Einrichtungslösungen innovativ präsentiert



Im neuen Ausstellungsformat Pure Galleries werden Einrichtungsobjekte als ästhetischer Ausdruck von Wohnkultur und Designkompetenz in ein neues Licht gerückt: Wie in einer großen, offen gestalteten Galerie bietet das neue Konzept in Halle 11.2 kompakte Räume für minimalistische Präsentationen von Markenidentitäten, Visionen und aktuellen Produkten. Breite Gänge laden zum Flanieren zwischen den ausgestellten Einrichtungslösungen und den auf kleinen Präsentationsinseln gehighlighteten Beispielen für Heritage-Produkte ein, die durch langlebiges Design überzeugen.

„Indem wir die Ausstellungsarchitektur nach dem Vorbild einer Galerie entworfen haben, schaffen die einzelnen Markenräume für die Fachbesucherinnen und Fachbesucher neue Perspektiven. Die Einrichtungsobjekte und Präsentationen erscheinen so in unterschiedlichen Betrachtungssphären“ , so der Direktor der Spring Edition, Bernd Sanden.

Vernissage zur Eröffnung der Pure Galleries

Im Kontext der Galerie-Analogie wird das neue Ausstellungsformat am ersten Messetag mit einer Vernissage eröffnet. Bei musikalischer Untermalung können Fachbesuchende die kunstvoll inszenierten Einrichtungslösungen erleben und sich in der einzigartigen Atmosphäre der Pure Galleries vernetzen.

Die Pure Galleries auf der imm spring edition

imm Spring Edition Summit: Circular Economy im Fokus

Beispielhaft für Themen, die gesellschaftliche Relevanz und Branchenprozesse verbinden, wird auf dem imm Spring Edition Summit die Circular Economy in den Fokus des Kongresses gestellt. Der Summit wurde gemeinsam mit dem Handelsverband Möbel und Küchen (BVDM) und dem Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) organisiert und bietet den Teilnehmenden am ersten Messetag die Gelegenheit, sich mit Größen der deutschen Möbelbranche auszutauschen.

Sundowner: Outdoor Opening der imm Spring Edition

Mit dem Sundowner, dem offiziellen Opening Event, wird die imm Spring Edition am Abend des ersten Messetages auf der Piazza eröffnet. Im direkten Anschluss an die Tages-Events Vernissage und Summit – wird bei Grillbuffet, Getränken und Musik unter freiem Himmel gefeiert und auf den Restart der internationalen Einrichtungsmesse angestoßen.

Speakers Corner, Bar und Loungebereich bilden „The Circle“

Das kommunikative Zentrum der Pure Galleries – „The Circle“ mit Speakers Corner, Bar und Loungebereich – sorgt dafür, dass sich Fachbesuchende während der gesamten Messe in entspannter Atmosphäre vernetzen können. Das in Zusammenarbeit mit hochkarätigen Partnern gestaltete Programm der Speakers Corner beinhaltet am ersten und zweiten Messetag unter anderem die von Chefredakteur und Host Simon Keane-Cowell moderierten Architonic Live-Talks.

Globales Markentreffen: Die Einrichtungswelt freut sich auf die imm Spring Edition

Führende Markenhersteller präsentieren ihre aktuellen Kollektionen und Innovationen auf der imm Spring Edition, darunter Artisan, brühl & sippold, BW Bielefelder Werkstätten, Christine Kröncke, COR Sitzmöbel, ex.T Giulio Tanini, Freifrau, Janua, Jori, Kettnaker, KFF, Klöber, Label, Leolux, miinu, Montis, müller möbelfabrikation, raumplus, Rodam, Scholtissek, Schönbuch, Signet und Werther.

Auch Länderbeteiligungen aus China, Taiwan, Rumänien, Ukraine, Indonesien, Lettland, Türkei, Kosovo und Bosnien-Herzegowina machen den Besuch der imm Spring Edition zu einer Reise in internationale Möbelmärkte.

Auf Besucherseite nehmen Handelspartner wie Alliance, Begros, El Corte Ingles, Ikea, EMV, Garant, Home 24, Möbel Märki, Ostermann, Porta, Segmüller, Wayfair, XXXLutz oder Zurbrüggen teil. Damit zeigen nicht nur die deutschen Einkaufsverbände Flagge – auch die führenden Möbelhäuser und zahlreiche Interior-Designer haben Ihren Besuch bereits zugesagt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Köln Messe