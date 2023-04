Furnierte Bürotische vom Markenmöbelhersteller Walter Knoll

Klare Formen, warme Farben: der Schreibtisch „Mono-V“. Design: Wolfgang C. R. Mezger

Der als Vordenker des modernen Büros bekannte und für seine klare Gestaltung gefeierte Designer Wolfgang C. R. Mezger entwickelte beispielsweise das intelligente und schicke Baukastensystem der „Scale-Media“-Konferenztisch-Serie, das den Mitarbeitenden viel Freiraum für den Gedankenaustausch oder informative Gespräche bietet. Die drei österreichischen Designer Martin Bergmann, Gernot Bohmann und Harald Gründl von EOOS wiederum, mit denen Walter Knoll seit über 25 Jahren zusammenarbeitet, haben mit dem Schreibtischmodell „Keypiece Communication Desk“ eine moderne Interpretation des klassischen Schreibtisches hin zu einladender Kommunikation und natürlich mit auf Wunsch furnierter Oberfläche entworfen.

„Furnier gilt nicht umsonst als das ‚Filet des Baumes‘. Hauchdünn wird es als schmuckes und nachhaltiges Oberflächenmaterial für alle möglichen Möbel verwendet, individuell und in natürlich-warmem Look“, erklärt Ursula Geismann, langjährige Trendanalystin und Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN). So auch für die unterschiedlichsten Möbel des Unternehmens Walter Knoll, darunter kleinere und größere Konferenz- und Schreibtische für Solo-Selbstständige, Mittelständler und große Unternehmen in der ganzen Welt.

Hier lassen sich Gespräche in größerer Runde führen: am Konferenztisch „Keypiece“. Design: EOOS

Je nach verwendetem Furnier ergibt sich dabei immer wieder eine andere Optik. Seien es feine Maserungen mit homogenem Erscheinungsbild oder kontrastreichere Strukturen: Mit dem edlen Naturmaterial aus Holz lässt sich jede Umgebung passend und vor allem langlebig einrichten. „Furnierte Konferenztische ähneln bisweilen den Skulpturen eines Künstlers. Sie stehen für einen guten Geschmack und eine nachhaltige Arbeitskultur des Auftraggebers und begeistern den Betrachter mit ihren warmen Naturtönen bereits beim Betreten des Raumes“, so Geismann. Das skulpturale Antlitz gilt einmal mehr für Schreibtische wie den Tama Desk, der schon fast als Furnier-Kunst gelten kann. Das Furnier verleiht ihm das gewisse Etwas. „Mit dem Naturmaterial aus dem Wald veredelt ist jeder Tisch ein echter Hingucker, den es genau so kein zweites Mal auf der Welt gibt. Ein Möbel mit nachhaltiger Unikat-Garantie, egal, ob eher mit architektonischer Klarheit oder aber mit verspielten Rundungen designt“, erklärt Ursula Geismann. Die Serie „Scale-Media“ funktioniert dabei als größenskalierbares Modell, was lange nicht jedem professionellen Möbelentwurf gelingt. Der „Keypiece Communication Desk“ wird auch höhenverstellbar angeboten und vereint damit Schönheit und Funktion in zeitgemäßer Perfektion.

Starke Kontraste dank Nussbaum-Furnier: Der Konferenztisch Scale-Media hinterlässt Eindruck. Design: Wolfgang C. R. Mezger.

Quelle: IFN/Fotos Walter Knoll