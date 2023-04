SWISS KRONO setzt OSB-Wachstumskurs fort und verlagert die Investitionsprioritäten nach Westeuropa

Im Gepäck hat SWISS KRONO eine Reihe an Produktinnovationen aus den drei Geschäftsbereichen Flooring, Interiors und Building Materials, bei denen jeweils die Ergänzung des bestehenden Produktportfolios durch High-End-Produkte und der Aspekt Nachhaltigkeit im Zentrum stehen.

„Unsere Branche ist, wie aktuell viele Sektoren im Bauzuliefererbereich und wie alle energieintensiven Industrien, von den Folgen des Ukraine-Kriegs erheblich betroffen – man denke beispielsweise an die gestiegene Inflation und die erhöhten Kosten für Energie und Rohstoffe. Wir können zwar auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/22 zurückblicken, sehen aber im laufenden Geschäftsjahr einen starken Rückgang bei der Nachfrage nach Baumaterial. Der Rückgang war erwartbar, aber das Ausmass überrascht auch uns“ , sagt Martin Brettenthaler, CEO und Vorsitzender der Konzernleitung SWISS KRONO Group.

SWISS KRONO handelt in diesem komplexen Umfeld konsequent, aber ohne Panik: Kurzfristig notwendige Massnahmen – beispielsweise die Reduktion von Personal, Kosten und Lagerbeständen – wurden seit Herbst 2022 ergriffen, gleichzeitig werden wichtige strategische Projekte weiterverfolgt.

Martin Brettenthaler erklärt dazu: „Die mittel- und langfristigen Aussichten für die Branche sind gut, denn wenn der europäische Bausektor, der für ca. ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, dekarbonisiert werden soll, muss mehr mit Holz gebaut werden. Dies wird überall erkannt und wird zu einer starken, dauerhaften und vor allem wachsenden Nachfrage nach Holzwerkstoffen führen. SWISS KRONO setzt entlang der gesamten Wertschöpfungskette konsequent auf ein zertifiziertes Energiemanagement, den Einsatz erneuerbarer Energien, Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen und einen ressourcenschonenden Fertigungsprozess, weshalb unsere Produkte und Lösungen aktiv zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen.“

SWISS KRONO wird die drei Geschäftsbereiche Flooring, Interiors und Building Materials weiter stärken. Insbesondere im Bereich Building Materials, mit dem Kernprodukt OSB, hat die Gruppe bereits in den vergangenen Jahren die Produktionskapazitäten an den bestehenden Standorten massiv ausgebaut: In Deutschland, am Standort Heiligengrabe, wurde die OSB-Produktionskapazität im Jahr 2022 von 450.000 auf 600.000 m3/Jahr erweitert und in Polen wird sie bis Ende 2023 von 430.000 auf 480.000 m3/Jahr ansteigen. Weitere Erweiterungen sind an den Standorten in Frankreich, Sully-sur-Loire, sowie Ungarn, Vásárosnamény, in Umsetzung mit geplanter Inbetriebnahme im Jahr 2024. Über neue OSB-Produktionsstandorte (Greenfield-Expansion) wird SWISS KRONO in Westeuropa weiter wachsen.

„Ursprünglich sollte am russischen Standort Scharja eine OSB-Anlage mit einem Produktions-volumen von 600.000 m3/Jahr und einem Investitionsvolumen von 260 Mio EUR errichtet werden. Unmittelbar nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben wir dieses bereits sehr weit fortgeschrittene Projekt – gemeinsam mit allen weiteren Investitionen in Russland – sofort abgebrochen. Unser Fokus liegt nun auf Westeuropa; insbesondere Frankreich bietet attraktive Rahmenbedingungen: Eine vorteilhafte demografische Entwicklung, ein besonders starker, politisch unterstützter Trend zum Bauen mit Holz, eine vernünftige Energiepolitik und eine ausreichende Holzversorgung im Südwesten“, so Brettenthaler

