Müllex X Line – Clevere Abfalltrennsysteme für die Küche bei hkt

In der neuen Produktlinie X-LINE vereint Müllex 39 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Abfalltrennsystemen mit modernsten Materialien. Die X-LINE kombiniert praktische Vorteile mit einem platzsparenden Design. Die Abfalltrennsysteme lassen sich schnell einbauen und sind gleichzeitig leicht herausnehmbar. Dadurch wird die Reinigung so einfach wie möglich gestaltet. Der Stauraum wird dabei optimal ausgenutzt und das System passt sich nahtlos an die verschiedenen Breiten, Höhen und Tiefen der Kücheninstallationen an.

Die neueste Müllex Generation bietet eine ausgezeichnete Lösung für die alltäglich Abfalltrennung

Ein Video dazu finden Sie hier

Weitere Informationen finden Sie unter www.hkt.at

Quelle: HKT