Gorenje als TOP Arbeitgeber

Im Rahmen eines sechsmonatigen Arbeitgeber-Screenings untersuchte die ÖGVS (Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien) mehr als 6.300 Unternehmen in drei Modulen. Das Screening namens „Great JOBS“ fand von September 2020 bis Februar 2021 statt und beinhaltete eine 360°-Analyse der Unternehmen, die sowohl die Bewerber- als auch die (Ex-)Mitarbeiter-Perspektive miteinbezog.

Der erste Bereich des strengen Bewertungskatalogs war ein themenzentrierter Website-Check, im Zuge dessen Transparenz für den Bewerber, inhaltliche Adäquanz sowie Überblick über den Bewerbungsprozess ausführlich analysiert wurden. Punkt zwei umfasste eine Social-Media-Analyse, in der Mitarbeiterbewertungen sowie Weiterempfehlungsraten auf gängigen Bewertungsportalen sowie Reviews auf Social-Media-Kanälen genauer unter die Lupe genommen wurden. Im Zuge des dritten Moduls wurden das Bewerberhandling sowie die Reaktionszeit des Unternehmens mittels Mystery Test analysiert.

Um mit dem Great JOBS-Siegel „TOP Arbeitgeber“ ausgezeichnet zu werden, mussten die geprüften Unternehmen am Ende des intensiven Screening-Prozesses mindestens 70% in der Gesamtwertung aller drei Module erreichen. In Anbetracht der strengen Prüfungskriterien der ÖGVS ist dies nur 10% der untersuchten Arbeitgeber gelungen. Umso mehr freut sich Gorenje Austria, als einer der besten 10% der österreichischen TOP Arbeitgeber des Jahres 2021 hervorgegangen zu sein.

Gorenje Austria Geschäftsführer Michael Grafoner zeigt sich erfreut über die Auszeichnung: „Es ist gut zu sehen, dass unsere Arbeit der letzten 2 Jahre auch in diesem Bereich Früchte trägt. Wir haben an vielen Schrauben gedreht und sukzessive in Gorenje als Arbeitgeber investiert“.

„Unter anderem haben wir ein flexibles Arbeitszeitmodell eingeführt, Home Office-Möglichkeiten geschaffen – auch schon vor Corona – und auch Mitarbeiter-Benefits wie eine Sport-Mitgliedschaft und einen monatlichen Zuschuss zur Wiener Linien-Netzkarte etabliert. Seit unserem Umzug in die Twin Towers können wir außerdem mit hochwertigen, modernen Arbeitsplätzen mit TOP Ausblick punkten“, ergänzt HR-Managerin Kerstin Zahn.

HR-Managerin Kerstin Zahn und Geschäftsführer Michael Grafoner freuen sich über die Auszeichnung

