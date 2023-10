Neue Rezepte und Geschenktipp: Webers neues Grillbuch Dutch Oven & Plancha

Klassik trifft Trend: Rezepte aus dem Dutch Oven und von der Plancha

Ob superknusprig oder zart und saftig: Rezepte aus dem beliebten Schmortopf und der Grillplatte vereinen das Beste aus zwei Welten. Der Dutch Oven hat seine Wurzeln in der gusseisernen Kochtradition der Niederlande, salonfähig wurde er schlussendlich in den USA. Der robuste Topf ermöglicht eine Vielzahl von Zubereitungsmöglichkeiten, von schmackhaften Eintöpfen und saftigen Braten bis hin zu frisch gebackenem Brot. Dank seiner Beschaffenheit kann er Hitze gleichmäßig verteilen und lange speichern, entfaltet außerdem ein einzigartiges Aroma und besonders zarte Konsistenz der Speisen. Die Plancha wiederum ist ursprünglich im mediterranen Spanien und Frankreich zuhause und ermöglicht das vollflächige Grillen auf einer glatten, massiven Grillplatte. Das Planchagrillen steht aktuell hoch im Trend: Zaubert sie schließlich nicht nur perfekte Krusten, sondern ist auch für die einfache Handhabung von kleinteiligem Grillgut wie Fischfilets, Garnelen und Gemüse bekannt. Mit Weber’s Dutch Oven 2-1 gelingt der Spagat zwischen Klassik und Grillmoderne: Manuel Weyer grillt für sein neues Grillbuch einerseits im Dutch Oven und verwendet den Deckel schließlich als Grillplatte. „Das Grillen mit dem Dutch Oven und der Plancha bereichern das Lebensgefühl beim Outdoor-Grillen: Umso überraschender sind die unendlichen Möglichkeiten, die wir beim Wintergrillen mit diesen beiden Zubereitungsarten entdecken“, so der Autor Manuel Weyer.

Über 80 kreative Rezepte von Fisch über Fleisch bis Veggie

Im neuen Grillbuch „Weber’s Dutch Oven & Plancha“ (GU Verlag) finden sich Rezepte für jeden Geschmack: von schnell und einfach bis brillant und einfallsreich. Über 80 Kreationen inspirieren Grillfans für die gemeinsame Zeit mit Freunde, das ausgedehnte Wochenend-Frühstück der besonderen Art und den Mitternachtssnack, der es den Träumen vom BBQ-Himmel besonders leicht macht. So gibt es etwa „Chicorée mit Buttersauce“ zu entdecken, mit jungem Blattspinat und Champignons und leicht zitroniger Note. Durch die Hitze des Dutch Ovens karamellisiert die Oberfläche des beliebten Wintergemüses, weshalb die leichten Bitterstoffe nussige Aromen annehmen. Fans von deftigem Braten wiederrum kommen mit dem „Bourbon Beef“ auf ihre Kosten, geschmort mit buntem Wintergemüse und dem charakteristischen Geschmack von Bourbon Whiskey ist dieses Rezept ein Highlight für jede Grill-Party. Wer die Kälte beim Grillen liebt, das Meer aber dennoch ein wenig vermisst, setzt auf das „gesprickte Lachsfilet mit Lardo“: Zunächst auf der Fischseite gegrillt, zerläuft der zarte Lardo und sorgt für leichte Rauchnoten und eine schöne Kruste.

