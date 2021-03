Neue SÜDBUND-Eigenkollektion “Designbodenwelten Barcelona 30”

Die neue Designbodenkollektion hat eine Nutzschicht von 0,3 mm und ist in 24 verschiedenen Dekoren in Holz- und Steinoptik erhältlich. Für das Verlegen stehen zwei dekorgleiche Varianten zur Verfügung: Ein Klebesystem sowie ein Klicksystem Rigid mit kaschierter Dämmunterlage.

Die Kollektion bietet dem Raumausstatter gleich drei Möglichkeiten, die einzelnen Artikel seinen Kunden zu präsentieren. Erstens über Musterstücke in bewährter Größe. Zweitens anhand von Fotos, die die Wirkung der Dekore in der Fläche verdeutlichen. Und drittens mit anschaulichen Mustertafeln in der Größe 40 mal 70 cm. Passend dazu gibt es einen attraktiven Musterständer für den Verkaufsraum.



Im Herbst folgt die Kollektion „Designbodenwelten Barcelona 55“ und ergänzt das Angebot um Dekore mit der Nutzschicht von 0,55 mm.

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedbund.de

Quelle: SÜDBUND