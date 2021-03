Traumhafte Holzbetten für eine natürliche Nachtruhe

Guter Schlaf ist eine entscheidende Kraftquelle für unsere Gesundheit. Dabei spielt vor allem die Schlafumgebung eine wichtige Rolle. Deshalb lohnt es sich, bei der Ausstattung auf beste Verarbeitung zu achten. Wer sich die Natur ins Schlafzimmer holen möchte, liegt bei den Massivholzbetten von ADA aus Österreich richtig. Denn hier zahlt sich Qualität im doppelten Sinne aus: Edles Naturholz in wunderschönem Design regt die Sinne an und exzellenter Komfort bringt den Schläfer erholsam durch die Nacht.

Unberührte Wälder, der Duft der Natur und hochwertiges Handwerk zum Verlieben – die Sehnsucht nach Natürlichkeit, langlebigen Materialien und authentischem Design wächst. Neben ergonomischen Ansprüchen und dem Bedürfnis nach Bequemlichkeit wünschen sich Menschen Möbel, die mit echten Werten überzeugen. Ein Spezialist für Schlafqualität auf höchstem Niveau ist ADA aus Österreich. „Jedes Möbelstück von ADA AUSTRIA premium wird mit traditioneller Handwerkskunst als Unikat gefertigt“, erklärt ADA-Vorstand Gerhard Vorraber. „Wir legen höchsten Wert auf ausgezeichnete Produkte, die konsequent nach aktuellen Qualitäts-, Sicherheits-, Umwelt- und Emissionsstandards gefertigt werden. Das belegen auch Zertifikate wie das Goldene M und der OEKO-Tex Standard für Matratzen.“

Bett Grand Nobile, ADA AUSTRIA premium

Natürlich, sorgfältig verarbeitet und mit modernen Schlafsystemen, die sich individuell an den Körper anpassen, erfüllen Holzbetten von ADA alle Wünsche an hervorragenden Schlafkomfort. Aber auch optisch sorgen sie für Wohlbefinden. Denn ADA hält für jeden Geschmack die richtige Ruheoase bereit. Design-Liebhaber werden sich zum Beispiel beim Bett „Grand Nobile“ aus der Terra-Kollektion sofort zu Hause fühlen. So scheint der geradlinige Bettrahmen aus Eiche, Wildeiche, Zirbe oder Wildkernbuche zu schweben und zieht mit seinem markanten Haupt die Blicke auf sich. Kombiniert mit diversen Bezugs- und Sichtholzvarianten, Textilien sowie Nachtkästchen entstehen traumhafte Schlafstätten.

Bett Pure Pine, ADA AUSTRIA premium

Alpiner Charme zieht mit Bett „Stella Alpina“ ins Schlafzimmer ein. Authentisch und mit handwerklichen Raffinessen versehen, bleibt der ursprüngliche Charakter des Holzes erhalten. Passende Nachtkästchen, ausgewählte Stoffe oder hochwertige Leder geben eine besondere Ausstrahlung. Handverlesen, hochwertig verarbeitet und in einer vielfältigen Farb- und Musterpalette – bei ADA werden nur die besten Materialien verwendet. Auch bei dem Bett „Pure Pine“ stehen hoher Schlafkomfort und Handwerkskunst im Einklang: Das Zirbenholz schafft eine wohltuende Schlafatmosphäre durch den Duft der österreichischen Alpen.

Bett Stella Alpina, ADA AUSTRIA premium

Planungsvariabel in Höhen, Breiten und Tiefen ist der Möbelspezialist aus Anger in der Lage, auf Sonderwünsche einzugehen und nach Maß zu fertigen. Die Leidenschaft für Qualität „made in Austria“ ist in jedem Möbelstück spürbar. Nachhaltig, echt und mit smarten Funktionen versehen, setzen die Einrichtungsspezialisten mit ihren Betten und Schlafsystemen ein Statement für erholsamen Schlaf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA