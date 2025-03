Neuer Abholstandort in Graz ab 1. April 2025!

MAPEI freut sich Ihnen mitzuteilen, dass das MAPEI Abhollager in Graz ab 1. April 2025 in neue Räumlichkeiten umzieht. Das Lager wird ab diesem Datum unter der Adresse unseres Partners B+M NewTec, Neufeldweg 164, 8041 Graz erreichbar sein. Dadurch ist das MAPEI Abhollager ab April 2025 nicht mehr am Standort des EfR Partnerlagers zu finden.

Dieser Schritt ist Teil des kontinuierlichen Zieles, Ihnen einen noch besseren Service zu bieten. Der neue, moderne Standort bietet zahlreiche Vorteile:

Erweitertes Produktsortiment:

B+M NewTec ist langjähriger Partner von MAPEI und bietet hochwertige Lösungen für Ihre Projekte. Das Sortiment umfasst Ausbau-Baustoffe, Dämmstoffe, Systemaufbauten und Bauelemente und ergänzt das MAPEI Angebot ideal. Mit dem neuen Abhollager steht Ihnen nun ein umfassendes Bau-Sortiment an einem Standort zur Verfügung.

Bestmögliche Infrastruktur:

Der neue Grazer Standort befindet sich direkt im Gewerbegebiet und bietet optimale Infrastruktur für Abholer und ausgezeichnete Verkehrs- und Autobahnanbindung. Der Standort ist nur wenige Minuten vom bisherigen MAPEI Standort in der Puchstraße entfernt.

Standortsicherung für die Zukunft:

Der neue und zeitgemäße Standort bietet uns die Möglichkeit, langfristig eine stabile und zukunftssichere Basis für die Lagerhaltung und Logistik zu schaffen.

Bewährte Qualität und Betreuung:

Die Geschäftsprozesse von MAPEI– von der Beratung über die Bestellung und Abholung bis zur Fakturierung – werden in gewohnt hoher Qualität direkt über MAPEI abgewickelt.

🤫 Ein Geheimnis verrät Ihnen MAPEI 🤫 Im Eröffnungsmonat April warten unterschiedliche Eröffnungsaktionen und Highlights auf Sie!

Das Team von MAPEI dankt Ihnen für Ihr Vertrauen und lädt Sie herzlich ein, sich vor Ort ab 1. April 2025 von den Vorteilen zu überzeugen und von den Eröffnungsangeboten zu profitieren. Bei weiteren Fragen steht Ihnen gerne Ihr Technischer Verkaufsberater persönlich zur Verfügung.

Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer von MAPEI Austria freut sich auf den neuen Standort in Graz

Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.com/at

Quelle: MAPEI