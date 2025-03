Osterweiterung: XXXLutz Gruppe übernimmt die polnische Black Red White Group

„Wir freuen uns auf die neuen Kolleginnen und Kollegen in Polen. Gemeinsam werden wir dem steigenden Onlinehandel und dem rauen wirtschaftlichen Gegenwind in unserer Branche entgegentreten. Wir glauben fest an den stationären Handel in Kombination mit einem starken Onlineshop. Die Kunden informieren sich gerne online, aber wollen sich schlussendlich vor allem bei größeren Anschaffungen vor Ort im Möbelhaus von fachkundigem Personal beraten lassen und Möbel sowie Einrichtungsgegenstände testen und fühlen. Mit unserem Knowhow werden wir die Kolleginnen und Kollegen in Polen gut unterstützen können und ihnen helfen den Kundinnen und Kunden in Polen noch mehr Auswahl und noch bessere Preise zu bieten“, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.„Zudem werden die BRW-Produktionsbetriebe von der starken Präsenz der XXXLutz Gruppe sowohl im stationären als auch im Onlinehandel in 14 europäischen Ländern profitieren. Damit sind viele Absatzmärkte gesichert und neue Potentiale können genutzt werden, die die XXXLutz Gruppe in ganz Europa bietet“ so Thomas Saliger abschließend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLUTZ