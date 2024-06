Die XXXLutz Gruppe expandiert weiter in Europa mit Partnerschaft in Belgien

Die XXXLutz Gruppe gibt bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit der Gaverzicht-Gruppe eingegangen ist. Die Gaverzicht-Gruppe ist Eigentümer zweier Möbelhäusern in Belgien, eines in Deerlijk (45.000 m²) und eines in Mouscron (30.000 m²). Die Gruppe besitzt außerdem ein Logistiklager in Deerlijk. Durch diese Partnerschaft wird Gaverzicht Teil der Einkaufsgruppe GIGA International. Die Mitglieder von GIGA International, Europas führender Möbeleinkaufsgruppe, betreiben 1.800 Geschäfte.



Die Leitung dieser beiden Geschäfte liegt weiterhin in der alleinigen Verantwortung der Familie Bekaert, die das Unternehmen in den letzten 75 Jahren gegründet und weiterentwickelt hat. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.



„Wir haben kürzlich 75 Jahre Gaverzicht gefeiert. Für unser fantastisches Mitarbeiterteam und viele treue Kunden möchten wir noch mindestens so viele weitere Jahre hinzufügen. Wir sind davon überzeugt, dass wir als Unternehmen durch die Partnerschaft mit der XXXLutz Gruppe optimal von der Größe eines großen internationalen Einkaufsnetzwerks wie GIGA International profitieren können. Auf diese Weise rüsten wir uns für die Zukunft und machen Gaverzicht stärker denn je“, so Dominique Derycke von der Gaverzicht-Gruppe.



„Wir freuen uns, nunmehr mit unseren neuen Kollegen in Belgien, in bereits 14 europäischen Ländern vertreten zu sein. Wir glauben fest an den stationären Handel und die Notwendigkeit eines regionalen Filialnetzes. Dies ist zusammen mit einem starken Onlineauftritt die ideale Kombination für alle möbel- und einrichtungsinteressierte Konsumenten “, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.



Markenname und Auftritt bleiben bestehen und werden von einem eigenen Management vor Ort weitergeführt. „Wir werden unser Know-How aus der XXXLutz Gruppe miteinbringen und für eine erfolgreiche Weiterentwicklung sorgen“, so Saliger weiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLUTZ