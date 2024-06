So wäscht Österreich: Neue marketagent Studie zeigt das Waschverhalten hierzulande

Es wurde in einer eigenen Veranstaltung SpinSave wie auch eine aktuelle von marketagent im Auftrag von elektrabregenz durchgeführte, repräsentative Studie rund um das Waschverhalten der Österreicher:innen vorgestellt. marketagent befragte dabei im Auftrag von elektrabregenz in einer repräsentativen Studie 1.000 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren von 25. April bis 2. Mai 2024.

Mag. Thomas Schwabl, GF marketagent, Markus Beck, Trade Marketing Beko Austria AG, Patricia Kaiser, Markenbotschafterin, Dr. Evren Aksoy, Geschäftsführer Beko Austria AG

So wäscht Österreich

Die Waschmaschine hat in den österreichischen Haushalten einiges zu tun. In 92 Prozent wird mindestens einmal pro Woche Wäsche gewaschen. In den meisten Haushalten (36 Prozent) läuft die Wasch­maschine zweimal in der Woche. 25 Prozent waschen nur einmal pro Woche. 21 Prozent der Befragten geben an, dass in ihrem Haushalt jeden zweiten Tag die Waschmaschine läuft. 14-tägig waschen ihre Wäsche hingegen nur 6 Prozent. In 10,5 Prozent der Haushalte wird täglich gewaschen.

Wer wäscht? Ist Wäschewaschen mittlerweile zur Männersache geworden? Nein – denn 89 Prozent der Frauen geben an, dass sie für das Wäschewaschen zuständig sind, aber nur 48 Prozent der Männer. Überdurchschnittlich beliebt bei Männern sind die Programme Hemden und das Programm für Sport- und Outdoorbekleidung. 10 Prozent der Männer geben an, letzteres häufig zu verwenden und die Hemden werden von 13 Prozent der Männer regelmäßig im speziellen Programm gewaschen. Noch beliebter ist das Programm Bettdecke/Daunen – dieses nutzen 25 Prozent der Männer regelmäßig, hingegen nur 16 Prozent der Frauen.

Welche Programme laufen so in Österreichs Waschmaschinen? Bei einer gemeinsamen Betrachtung der Kategorien häufige und regelmäßige Nutzung ist der klare Gewinner die Buntwäsche (77 Prozent), gefolgt von Pflegeleicht (57) und dem Schnell-Waschprogramm (49). Erst danach kommen Eco-Programm, dunkle Wäsche, Kochwäsche, Feinwäsche, Outdoor/Sport, Bettdecke/Daunen, Wolle/Seide und Hemden.

Auch das Programm Kochwäsche wird immer noch stark genutzt. 26 Prozent der Österreicher:innen nutzen es regelmäßig und 10 Prozent sogar häufig. Interessant dabei ist, dass dieses Programm vor allem bei den Jungen sehr beliebt ist. 30 Prozent der Gen Z nutzen es regelmäßig und weitere 10 Prozent häufig. Auch bei den Millenials ist es mit 27 Prozent, die es regelmäßig nutzen, sehr beliebt. Häufig nutzen es hier 13 Prozent. Im Vergleich dazu nutzen es nur 4 Prozent der Babyboomer häufig und 21 Prozent regelmäßig. Der hygienische Aspekt und Sauberkeit sind heute bei vielen anderen Programmen gewährleistet. Das Waschen bei 90 oder 95 Grad verbraucht aber vor allem viel Energie.

Wie sieht es mit dem Eco-Programm aus? Das Eco-Programm hat es nicht in die Top 3 geschafft, sondern kommt mit 22,5 Prozent häufiger und 23,5 Prozent regelmäßiger Nutzung nur auf den vierten Platz. 30 Prozent jener Personen, die auch selbst Wäsche waschen, geben an, dass sie das Eco-Programm nie verwenden. Aber warum ist es bei diesen so unbeliebt? Hier meinen die meisten, es dauert ihnen zu lange (39 Prozent), 20 Prozent sehen darin keine besonderen Ersparnisse oder besonderen Nutzen (18 Prozent). 17 Prozent waschen aus Gewohnheit immer mit anderen Programmen. 15,5 Prozent geben an, dass ihre Waschmaschine kein Eco-Programm hat. Zeit, um über eine neue Waschmaschine nachzudenken.

Bringt Energieeffizienz in weitere Programme: elektrabregenz SpinSave

elektrabregenz SpinSave ist eine Waschmaschinen-Technologie, die die Energieeffizienz in sämtliche Programme bringt. Damit ist Energie-Einsparung nicht nur im Eco Modus möglich. Das ist vor allem für jene 30 Prozent, die Eco nicht nutzen interessant als auch für jene 24 Prozent, die es nur selten verwenden. So trägt die SpinSave-Technologie zur Senkung des Energieverbrauchs im Haushalt bei.

Denn SpinSave verlässt sich nicht auf die Hitze, um das Waschmittel aufzulösen und Flecken zu entfernen, sondern setzt das Waschmittel bereits im Vorfeld frei. SpinSave macht sich damit die Kraft schnellerer Trommeldrehzahlen als üblich zunutze, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der sich das Waschmittel auflöst. Diese Trommelbewegungen machen eine übermäßige Wärmeentwicklung während des Waschvorgangs überflüssig, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt.

Konkret bedeutet das: Neben der Energieeinsparung durch das Eco 40-60 Programm (Deklarationsprogramm) erreichen die Programme Baumwolle, Synthetik, Xpress/Super Express, Feinwäsche, Mix, Handwäsche, Wolle, Dunkle Wäsche und Outdoor/Sport bis zu 35 % weniger Energie im Vergleich zu 7/8/9/10 kg elektrabregenz Waschmaschinen ohne SpinSave-Technologie. SpinSave-Algorithmen werden für die am häufigsten verwendeten Waschprogramme angeboten. Diese Programme sind auf der Blende der jeweiligen Waschmaschine in Rot gekennzeichnet. Das bedeutet ein Energiesparpotential ganz ohne Leistungseinbußen.

Und das sind die Stars der neuen SpinSave-Linie

Gleich zehn Waschmaschinen umfasst das Sortiment der neuen elektrabregenz SpinSave-Linie. Die große WAFX 101440 T ist für Wäsche bis 10 kg geeignet, aber auch die WAFX 91440 T weist ein Fassungsvermögen bis 9 kg auf oder die etwas weniger tiefe WAFX 91430 T, in die aber auch bis 9 kg reinpassen. Für alle, die es weniger groß wollen, gibt es die Waschmaschinen bis 8 kg WAFX 81440 T, WAFX 81430 T oder die WAFHX 81441 T mit schwarzer Türe und schwarzer Blende. Schwarze Türe und schwarze Blende hat auch die kleinere WAFHX 71441 U. 7 kg Fassungsvermögen haben auch die WAFX 71440 U oder die WAFX 71430 U. Alle Waschmaschinen verfügen über 15 verschiedene Programme.

Über 15 Programme verfügt auch die WAFX 91460 AQT. Sie verfügt neben SpinSave auch über die Funktion Wasserfall und lässt sich über Bluetooth einstellen, steuern und überwachen. Bei Wasserfall werden sowohl das Wasser als auch die Waschmittellauge gebündelt von oben in die Waschtrommel gesprüht. Das sorgt für eine schnellere Durchnässung der Textilien. Die Textilabnutzung durch den Waschvorgang reduziert sich ebenso wie die Dauer der meisten Programme. Diese Verringerung der Waschzeit macht die Geräte mit diesem Feature besonders energieeffizient. Das führt bei der WAFX 91460 AQT zur Unterschreitung der höchsten Energieeffizienzklasse um minus 50 Prozent – das ergibt A-50%.

SpinSave: Die energieeffizienten Waschmaschinen von elektrabregenz

Saubere Wäsche dank Dampfkur

Zusätzlich zu SpinSave verfügen alle zehn Waschmaschinen über noch eine weitere Funktion, die Flecken den Kampf ansagt: Dampfkur. Vor dem Programm steigt Dampf vom Boden der Trommel auf, der Schmutz so eingeweicht wird und löst sich daher ganz leicht. Am Ende sorgt der nochmalige Dampf für einen zusätzlichen Knitterschutz. Egal, welches Material oder wie hartnäckig der Schmutz ist, die Lieblingsteile werden so im Nu wieder sauber.

Verfügbarkeiten und Preise

Die Produkte sind ab dem 3. Quartal 2024 zu folgenden UVP-Preisen am österreichischen Markt erhältlich: WAFX 71430 U um 439 Euro, WAFX 71440 U um 469 Euro, WAFHX 71441 U um 489 Euro, WAFHX 81441 T um 529 Euro, WAFX 81430 T um 469 Euro, WAFX 81440 T um 499 Euro, WAFX 91430 T um 519 Euro, WAFX 91440 T um 549 Euro, WAFX 101440 T um 599 Euro und die WAFX 91460 AQT um 699 Euro.

Quelle: © elektrabregenz / Beko Austria AG