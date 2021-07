Neuer Vorstand für Produktion und Oberfläche

Ab Oktober 2021 wird Michael Then, zuletzt Bereichsleiter Produktion Oberfläche, die Nachfolge von Kurt Mack als Vorstand Produktion und Oberfläche antreten. Damit wird das Vorstandsressort, das nach dem Ausscheiden Macks vorübergehend von Roland Auer (CEO) übernommen worden ist, ab Herbst zum Verantwortungsbereich von Michael Then zählen. Weiterhin verantwortet er die Bereiche Produktweiterentwicklung und Qualitätssicherung. Der Schattdecor-Vorstand erweitert sich damit wieder von fünf auf sechs Vorstände.

Roland Auer, Vorstandsvorsitzender der Schattdecor AG: „Zusammen mit Walter Schatt und wenigen anderen Kollegen, zählte Mack zu den ‚Männern der ersten Stunde‘. Auf ihn folgt mit Michael Then wieder ein Schattdecor-Mann, der das Unternehmen von der Pike auf kennengelernt hat – nicht zuletzt durch seine jahrelange Erfahrung im In- und Ausland. Das macht uns sehr stolz. Mit seinen mehr als 23 Jahren bei Schattdecor hat Michael Then ein besonderes Gespür für Unternehmen und Mitarbeiter entwickelt. Wir sind uns sicher, beide werden von seinem Engagement profitieren. Als internationaler Weltmarktführer, der aktuell an 16 Schattdecor-Standorten weltweit produziert, braucht es einen Vorstand, der sich mit vollem Augenmerk und seiner ganzen Kraft auf diesen für uns so wesentlichen und entscheidenden Bereich konzentrieren kann. Wir freuen uns sehr darauf, dass diese verantwortungsvolle Aufgabe auch künftig in vertrauten Händen liegt. Die Berufung zum Vorstand ist zudem ein großes Zeichen von Anerkennung und Wertschätzung für die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen außergewöhnlichen Einsatz.“

Nach seinem Einstieg 1998 als Ingenieur im Bereich Technik, übernahm Then von 2005 bis 2009 die Geschäftsführung am brasilianischen Schattdecor-Druckstandort in Curitiba und wurde dort mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme des neuen Werkes betraut. Mit Michael Then verstärkt ab Oktober 2021 ein weiterer erfahrener Schattdecor-Mann den Vorstand der AG im Bereich Produktion und Oberfläche, Produktweiterentwicklung und Qualitätssicherung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schattdecor.de

Quelle: Schattdecor