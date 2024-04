Neues Kampagnenmotiv: „The Fireplace“

Archaisch wirkende Architektur kombiniert mit perfektem Design: So präsentiert sich das neue Kampagnenmotiv von next125. Es ist in Kooperation mit Stararchitekt Francis Kéré, dem neuen Creative Maker der Premium Küchenmarke next125, entstanden. Zur Milan Design Week ist das Ergebnis dieser Fusion für Küchen-, Architektur- und Designliebhaber vom 16. bis 21. April 2024 im Superstudio in Mailand ausgestellt.

Die Liebe zum Holz, die Leidenschaft für Design und Architektur, die Faszination für das Feuer und das Kochen waren es, die den Küchenbauer aus Herrieden und den Architekten aus Berlin zusammenbrachten. Eine außergewöhnliche Metapher für die Küche und das Kochen, für Gemeinschaft und Kommunikation sollte entstehen. Die Kochstelle, zentraler Punkt in jeder Küche, stand Pate für den Namen des Projekts und der neuen Kampagne: „The Fireplace“.

Das faszinierende Ergebnis der Kooperation ist ein pantheonähnlicher Pavillon, der sich von außen in seiner mächtigen Natürlichkeit präsentiert: organisch und warm, abgeschlossen und einladend zugleich. Naturbelassene Fichtenstämme bilden das Rund, die Kuppel besteht aus scheinbar zufällig zusammengesetzten Holzbündeln, durch deren Zwischenräume das Licht seinen Weg ins Innere sucht. Beim Eintritt offenbart sich das Herzstück: die Küche von next125. Die zentrale Kücheninsel mit der mittig angeordneten Kochstelle liegt direkt unter der Kuppel und wird von den herabströmenden Lichtstrahlen in eine mystische morgendliche Stimmung gehüllt. Das bronzierte Spiegelglas an Fronten und Wangen der Kücheninsel spinnt die Illusion von Licht und Raum fast ins Unendliche weiter und veredelt die rohen Innenwände des Pavillons. Das eigentliche Zentrum des ganzen Raumes aber ist die Kochstelle, „The Fireplace“.

Sie wurde in die Naturstein-Arbeitsplatte aus dem Systemo-Sortiment eingearbeitet. Sie ist sinnlich inszeniert durch einen zentral herabfallenden Lichtstrahl, hinterfangen von einem in die Pavillonwand eingebauten Hochschrank. Sein in Onyxschwarz durchgefärbtes Eichenfurnier ist eine neue Frontausführung, die in diesem Jahr auf der EuroCucina von next125 präsentiert wird. Ebenfalls eine Innovation ist der an der Kücheninsel seitlich postierte runde Ansatztisch mit seinem markanten Metallfuß, der zur Zusammenkunft und zu Gesprächen einlädt – die Grundidee Kérés, die Küche als Ort der Gemeinschaft, wird hier zelebriert.

Markus Schüller, Geschäftsführer der Schüller Möbelwerk KG in Herrieden ist begeistert von der Zusammenarbeit mit Creative Maker Francis Kéré: „Es zeigt die Macht der Inspiration eines Creative Makers wie Francis Kéré. Mit seinen kreativen Impulsen entstand ein Kampagnenmotiv, das den Markenkern und die Werte von next125 in der nächsten Zeit weitertragen wird und noch viele inspirierende Geschichten erzählen kann.“

Adresse:

Superstudio Più: Via Tortona, 27, Halle Daylight, 20144 Milano

Öffnungszeiten:

16.04.-21.04.2024, Dienstag bis Samstag: 11:00 – 21:00 Uhr; Sonntag: 11.00 – 18.00 Uhr,

Mehr Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: Schüller