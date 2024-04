Ostermann mit einem Haus voller Ideen

Ein Blick auf den Ostermann-Messestand offenbart die Vielfalt an Produkten für den Möbel- und Innenausbau

In weiten Teilen erinnerte der Ostermann-Stand auf der Holz-Handwerk mehr an ein privates Einfamilienhaus als an einen klassischen Messestand. Ziel des Unternehmens war es, den Besuchern bei einem Rundgang durch unterschiedliche Wohnräume neue Ideen für den Innenausbau und neue Produkte aus dem Sortiment anschaulich zu präsentieren. Und dieses Ziel ging auf. Der Gang durch Hausflur, Wohnzimmer, Esszimmer und Küche offenbarte nicht nur Oberflächen, Glasrahmen, Fronten, Schubkästen oder Schiebetüren – auch eine Treppe inklusive Treppenbeleuchtung und Ausbau der darunterliegenden Fläche wurde gezeigt. Ein Highlight war auch die Küche, in der nicht nur Kanten zu Oberflächen aus den neuen Kollektionen, sondern auch viele weitere Produkte für den Küchenbau zu sehen waren: von der Spüle über das Abfalltrennsystem bis hin zu AvanTech You-Schubkästen mit Illumination-Zarge und farblich passenden Antirutschmatten. Tischler/Schreiner, die sich noch einmal die Highlights vom Messestand ansehen möchten, finden diese unter dem Suchbegriff „#HolzHandwerk“ auf www.ostermann.eu

Neue Kollektionen. Neue Kanten.

Die Messe war natürlich eine gute Gelegenheit, um die perfekt passenden Kanten zu den gerade erst veröffentlichten Kollektionen der Plattenhersteller anzusehen. Allen voran die Kanten zur neuen Egger-Kollektion Dekorativ 24+. Zusätzlich wurden auch die Kantenneuheiten zu den Kollektionen von FunderMax, Abet Laminati, Polyrey und Resopal gezeigt.

Ideen fürs Treppenhaus und für den Flur

Im Hausflur kamen ebenfalls Artikel aus dem umfangreichen Sortiment zur Anwendung. Hier sah man Treppenstäbe, Handläufe und Artikel für die Treppenbeleuchtung. Im Schrank unter der ausgebauten Treppe warteten weitere Highlights auf ihre Entdeckung. Dort fand man Steckdosen für Schubladen, Möbelleuchten oder das beleuchtete Schrankrohr im Kleiderschrank.

In Küche, Flur, Wohn- und Esszimmer konnten sich Tischler/Schreiner für ihre Projekte inspirieren lassen

Der nachgebaute Hausflur offenbarte zahlreiche praktische Ideen für den Innenausbau

Wohnzimmer und Esszimmer

Durch eine raumhohe Schiebetür mit mattschwarzen Profilen ging es ins Wohnzimmer. Hier fielen vor allem die zierlichen mattgoldenen Aluminiumglasrahmen auf. Hinter dem Fernseher sorgte die schallabsorbierende Naturoberfläche Moss für ein angenehmes Raumklima. Im angrenzenden Esszimmer mit den großen Schubkästen unter der bequemen Sitzbank gab es weitere Stauraumlösungen zu sehen. An den Fronten hatte man Linoleum in einer der neuen Farben mit den passenden Kanten verbaut. Der große Tisch über dem neuen Tischgestell „Design“ lud zu einer kurzen Pause ein.

Oberflächen & Co.

Selbstverständlich gab es auch außerhalb des „Hauses“ noch viel zu entdecken: Die Vielfalt an Designoberflächen für den Möbel- und Innenausbau wurde anhand von drei großen Quadern gezeigt. Besucher konnten dort unterschiedlichste Materialien wie Linoleum, Natur-, Beton- oder Rostoberflächen ansehen, anfassen und vergleichen. Andere Exponate zeigten die Vielfalt an Möbelrollläden oder Fronten. In einer kleinen Werkstattecke konnte man sich zudem von der Wirksamkeit der Reiniger und Klebstoffe von REDOCOL überzeugen.

In einer kleinen Werkstattecke konnte man die Anwendung verschiedenster REDOCOL Reiniger und Klebstoffe ansehen

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann