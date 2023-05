SEDDA präsentierte Neuheiten von 3. bis 5. Mai auf der Möbel Austria 2023

Im Rahmen von Design und Funktionalität lenkt sedda den Blick auf die Perfektion österreichischen Polsterhandwerks und setzt damit ein Zeichen für Qualität handmade in Austria. Zudem ist das Unternehmen bereits seit 45 Jahren Träger des österreichischen Qualitätsgütesiegels. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind tief in der Philosophie von sedda verwurzelt. Der Polstermöbelhersteller setzt auf eine schadstoffarme Produktion mit einem Handarbeitsanteil von fast 90%. Für die Fertigung werden ausschließlich heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Zudem kommen nur Ökotex geprüfte und allergieneutrale Stoffe, Leder und Polstermaterialien zum Einsatz.

„Um natürliche Ressourcen effizient zu nutzen, entwickeln wir unsere Herstellung immer weiter und investieren in innovative Technologien“, so Johannes Ragailler. Dieses Bestreben gipfelt in einer Recyclingquote von 93 % – die Grundlage für eine hervorragende Öko-Bilanz.

Das Familienunternehmen aus Wallern in OÖ verbindet Tradition und Handwerkskunst handmade in Austria zu stilvollen Sitzgarnituren, exklusiven Relax-Lounges, flexiblen Schlafsofas und herrlich bequemen Boxspringbetten – Multitalente auf höchstem Niveau, individuell geplant, funktionell und konsequent nachhaltig produziert. Durch Qualität gepaart mit Innovation hat es sedda zum technologischen Marktführer im Bereich „Polstermöbel zum Sitzen und Schlafen“ geschafft. Ausgewählte Materialien und eine kompromisslose Verarbeitung bieten Stabilität und Langlebigkeit über Jahre hinaus.

Nach dem Motto „Design trifft Funktion“ steht die sedda-Kollektion 2023 für eine pure Formensprache: Eine klare Linienführung gepaart mit einladenden Elementen lassen Möbel voller Ausdruckskraft entstehen.

Edle Naturfaserstoffe wie Leinen, Baumwolle im puristischen Skandilook wirken Ton in Ton besonders stilvoll. Natürliche Stoffe (wie z.B. aus regenerierter Baumwolle) oder Polyester aus recycelten PET-Flaschen, kräftige Farben wie Magenta, Rost- und Terrakottatöne, wie auch alle Grünfacetten und ein elegantes Taubenblau setzen klare Akzente.

Ares

Signature-Piece: Die klare Designsprache aus Form, Material, Funktion und verschiedene Lehnenhöhen ermöglichen völlige Gestaltungsfreiheit. Elegante Holzelemente fügen sich eindrucksvoll in das neue Sortiment ein. Neben einem Massivholz-Tischelement gibt es ein elegantes Formholzarmteil, das den Materialmix mit Naturfaser- oder Recyclingstoffen perfekt abrundet. Vollendet wird das ästhetische Design durch innovative Funktionen wie Infrarot-Tiefenwärme, Bett- und elektrische Schlafbankfunktion.

sedda Ares Havanna Senf

Diego

Allroundtalent: Die großzügige Sofalandschaft ist geprägt durch puristische, durchgängige Sitz- und Liegeflächen, in Szene gesetzt mit verspielten Biesennähten. Elegante hohe Füße lassen die Couch luftig und leicht anmuten. Als Neuheit im Funktionsbereich zeigt sedda hier erstmals eine Schlafbankfunktion mit Akkubetrieb ohne Kabel. So kommen selbst Wohnlandschaft, die mitten im Raum platziert werden, in den Genuss elektrisch motorisierter Flexibilität.

Amon

Monochrom: Die harmonische Linienführung wird durch durchgängige Sitz- und Liegeflächen bestimmt. Softe Lehnkissen und eine langlebige, bequeme Federkern Deluxe Polsterung machen aus dem Möbel-Solisten eine Komfortzone. Der durchgehende Sockel bis zum Boden verleiht dem Sofa eine opulente und gleichermaßen geerdete Anmutung. Highlights sind die quick-Bettfunktion, elektrische Schlafbankfunktion, Infrarot-Tiefenwärme und die Powerstation für mobile Geräte.

Delia

Ruhepol: Das Boxspringbett mit elegantem 3D Kopfhaupt und einem voluminösem Polsterrahmen ist zum Liegen und Leben entworfen. Für den unbeschreiblichen SEDDA Schlafkomfort sorgen die hochwertigen Federkernboxen mit Federkern auf Lattenrost kombiniert mit der mehrfach ausgezeichneten KINGLINE Boxspringmatratze.

Pearls

Maßarbeit: Die individuell planbare Essplatz-gruppe – ob als Bank oder ums Eck – überzeugt durch ihre spielerische Balance. Unterschiedliche Lehnensteppungen sorgen für den persönlichen Gestaltungsfreiraum. Der hochwertige Sitzaufbau mit Wellenfedern sorgt für besonderen Komfort. Je nach Wohnstil und Umgebung lässt sich das passende Sesselsortiment konfigurieren.

Piazza

Die puristische Dining-Serie PIAZZA integriert sich stilvoll in jedes Ambiente. Die hochwertige Polsterung mit Unterfederung sorgt für ein wohliges Sitzgefühl wie im Wohnzimmer. Eine ergonomisch abgestimmte hohe Rückenlehne mit Lordosenpolsterung rundet das bequeme Gesamtkonzept ab. Von der Langbank über die Eckvariante bis hin zur U-Lösung ist PIAZZA individuell bis auf 10 cm planbar.

sedda Bank PIAZZA mit Bezug aus Leder Bovino in der Farbe Smoke

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at