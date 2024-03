NEUVERMIETUNG: 1.400M² Schaumraumfläche – 1230 Wien, direkt an der S1

Eine attraktive, gepflegte Top-Ausstellungsfläche mit 1.400m² steht ab sofort im modernen Gebäudekomplex des Lichtspezialisten Molto Luce im 23. Bezirk als Mietobjekt zur Verfügung.

Das Gebäude in der Vorarlberger Allee 28 (die ehemalige Schauraumfläche von Holter Sanitär) ist mit direkter Anbindung an die S1 perfekt erreichbar und verfügt über ein interessantes erweitertes Einzugsgebiet. Neben dem Premiumhersteller und Eigentümer der Liegenschaft Molto Luce ist auch der Mietermix spannend, bestehend aus namhaften Marken im Segment der gehobenen Architektur und Einrichtung.

Zudem findet man im unmittelbaren Umfeld weitere bekannte Unternehmen mit ihren Schauräumen. Die zu vermietende, freundliche Ausstellungsfläche verteilt sich auf Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, welches über eine großzügige Treppe sehr gut zugänglich ist. Ein Transportaufzug zur Versorgung mit Ware steht zur Verfügung. Auch ausreichend Office-Fläche ist Teil des vakanten Mietobjektes. Parkflächen direkt vor der Türe sind für Besucher und Kunden besonders praktisch.

Fritz Eiber, Eigentümer von Molto Luce und Vermieter: „Wir bieten eine gute Gelegenheit, sich zu einer attraktiven Miete in unserem Gebäudekomplex anzusiedeln. Das Umfeld in der Vorarlberger Allee hat sich in den letzten Jahren rasant und sehr positiv entwickelt. Wir suchen einen wertvollen Mieter, der unser Angebot rund ums Wohnen gut ergänzt und von unserem spannenden Mix profitieren möchte.“

Das Expose finden Sie unter molto luce_Exposé Wien I 2024_03_komplette Fläche

Nähere Auskünfte unter: eiber@moltoluce.com oder T. 0664 3266401.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moltoluce.com

Quelle: Molto Luce