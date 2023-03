Neuzugang in der Küche&Co Austria Zentrale: Sabrina Pammer übernimmt Doppelfunktion

„Da Küche&Co in Österreich auch im Jubiläumsjahr weiter expandiert, ist die neu geschaffene Stelle der logische Schritt, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein“, sagt Geschäftsführer Michael Stangl, der mit Küche&Co Austria in diesem Jahr 10-jähriges Bestehen feiert.

Die 33-jähirge gebürtige Hamburgerin bringt für ihre neue Position knapp sieben Jahre Berufserfahrung im Marketing der Möbelbranche mit, davon allein fünf Jahre bei Küche&Co in Deutschland. Nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt wird Sabrina Pammer nun ihre Branchen-Expertise mit ihrer privaten Leidenschaft für die Berge verbinden. „Bergsteigen in meinen Alltag zu integrieren ist ein lang gehegter Traum“, erzählt Sabrina Pammer. „Umso mehr freue ich mich, dass ich vom Standort Salzburg in meiner neuen Position die Gipfel gemeinsam mit unseren Franchisepartnern erstürmen kann. Küche&Co ist eine starke Marke und das bisherige Wachstum in Österreich beeindruckend. Dazu werde ich künftig sehr gern meinen Teil beitragen.“

Im Fokus ihrer Aufgaben stehen die Unterstützung und die Beratung der Franchisepartner. „Unsere intensive Betreuung und Beratung fängt schon lang vor der Eröffnung eines Studios an und wir stehen natürlich auch danach permanent mit den Inhabern im Austausch“, berichtet Geschäftsführer Michael Stangl. „Die Themen sind vielfältig und reichen von Marketingplanungen bis zur Unterstützung bei der Suche von Fachpersonal. Ich freue mich sehr, dass Sabrina und ich uns künftig diese umfassende Aufgabe teilen und unsere Studios so optimal betreuen können.“

Quelle: Küche&Co