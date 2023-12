Nolte Küchen präsentiert seinen ersten Markenfilm

„Die Küche ist der Ort, wo sich alle im Haus tummeln – hier spielt sich das Leben ab. Mit all seinen Überraschungen, Dramen, schönen und lustigen Momenten – das sind die vielen kleinen Geschichten, die den Film unseres Lebens so besonders machen. Und genau diesen Film haben wir nun gedreht – generationenübergreifend, natürlich, ungefiltert und authentisch. Auf eine Art und Weise, die die Markenwerte über die Geschichte spürbar werden lassen“, so Simon Hoecker, Marketingleiter von Nolte Küchen.

In Zusammenarbeit mit der Agentur ROCC Film entstand eine emotionale Geschichte, die vom Leben einer Frau und ihren Träumen erzählt. Beginnend mit dem Kekse essen bei der Oma über die Einweihungsparty in der ersten Wohnung, dem Aufbruch zu weiten Reisen und letztendlich dem Familienalltag als Mutter und als Oma spielen sich die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens in der Küche ab. Und das auch immer mit einem Augenzwinkern.

In den verschiedenen Lebensphasen der Protagonistin sieht man im Hintergrund immer eine andere Küche. Hier zeigt sich: Nolte ist ein verlässlicher Partner in jeder Lebenslage – die Küchen sind so wandelbar wie das Leben selbst.

Für Idee und Konzept des Brandfilms zeichnen Nolte Küchen und W&S Epic verantwortlich. Geschäftsführer Max Winkler: „Der inhaltliche Ansatz kam vom Kunden selbst. Die Themen Beständigkeit und Innovation anhand der Lebensgeschichte einer Person darzustellen, war eine großartige Idee, die eine hohe Emotionalität transportiert.“

Nolte Küchen Making Of Christoph Wieczorek und Christian Martin Schäfer

Auch ROCC Film zeigte sich von Anfang an begeistert vom Skript. „Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit konnten wir die Charaktere und ihre Küchen atmen lassen und durch die Magie des Filmsets zum Leben erwecken“, so Regisseur Christian Martin Schäfer.

Der Film wird im Handel, auf Messen, im eigenen 7.000 qm großen Showroom „Nolte Forum“ und auf den Social-Media-Kanälen von Nolte Küchen gezeigt.

