EPLF Trends 2024: Wenn Stil auf Nachhaltigkeit trifft

Mit dieser Vision vor Augen sind die Mitglieder des Verbands der Europäischen Laminatbodenhersteller e.V. (EPLF) bestrebt, neue originelle Designs und Technologien auf den Markt zu bringen, die den Erwartungen der Kunden entsprechen. Die Trends für das kommende Jahr werden neben natürlichen und matten Texturen natürliche, warme und sandige Farbpaletten sowie Technologien herausstellen, die das Nachhaltigkeitsversprechen des Verbands untermauern.

Begegnung mit der Natur

Im nächsten Jahr werden die Hersteller auch weiterhin auf ruhige, warme und natürliche Designelemente setzen. Die Branche verlagert sich zu Grau-Beige-Tönen und natürlichen Holzfarben, wobei weniger Nachdruck auf rustikale und astige Muster gelegt wird. Warmes Eichenholz erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, sowohl was die Farbe als auch die Materialien angeht. Das Ziel ist dabei, ruhigere und harmonischere Dekore zu kreieren, die von Honig- und Walnusstönen bis hin zu dunkleren Brauntönen reichen. Dennoch beobachten einige Mitglieder bereits die ersten Anzeichen und ein Interesse an anderen Holzsorten als Eiche – Walnuss und Kiefer werden immer beliebter. Andere Holzarten wie Birke und Lärche gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Bei der Veredelung ist das Hauptziel, Oberflächen möglichst realistisch anmuten zu lassen, wobei ein mattes und natürliches Aussehen stark nachgefragt wird.

Klare Linien und große Muster

Hinsichtlich der Formate besteht eine starke Nachfrage nach längeren Dielen und unkonventionellen Formen, obwohl das Fischgrätmuster nach wie vor eine beliebte Wahl ist. Die Einbeziehung von geometrischen Mustern sowie Stein- und Marmordesigns unterstreicht den Wunsch nach natürlichen und harmonischen Dekoren. Der Trend zu größeren und ungewöhnlichen Formaten sowie Designs aus Weichholz verweist zudem auf eine Nachfrage nach einfach und schnell zu installierenden Bodenbelägen.

Verbesserte wasserabweisende Technologie

Die Laminatbodenhersteller spielen eine führende Rolle in der Erforschung qualitativ hochwertiger Böden, die den wichtigsten technologischen Trends entsprechen. Wasserabweisendes Laminat wird immer beliebter und dürfte Teil des Standardangebots der Branche werden. Die EPLF-Mitglieder stellen zunehmend wasserbeständige Produkte her, um auf die wachsende Nachfrage einzugehen, Holz auch in Bereichen einzusetzen, in denen dies vorher nicht möglich war, wie Küchen und Badezimmer. Dies zeugt von den Investitionen der Branche in innovative Technologie und belegt, dass sie die Bedürfnisse ihrer Kunden verstanden hat.

Wenn Innovation auf Nachhaltigkeit trifft

Das Thema Nachhaltigkeit ist für unsere Mitglieder heute wichtiger denn je, während sie aktiv zur kaskadischen Holznutzung beitragen und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft fördern. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt, wobei ein starker Nachdruck auf Ressourcenschonung gelegt wird. Die Reduzierung der Laminatdicke ist dabei eine Strategie, um Ressourcen zu schonen und Materialkosten zu sparen. Die EPLF-Mitglieder setzen vorrangig auf natürliche Verpackungen, Umweltzeichen und die Langlebigkeit von Produkten. Ziel ist es, langlebige Produkte mit wasserfesten mechanischen Verschlusssystemen anzubieten, die eine umweltfreundliche Alternative darstellen.

Widerstandsfähigkeit in turbulenten Zeiten

Die gesamte Baubranche steht vor enormen Herausforderungen wie hohen Inflationsraten und steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie. Auch wenn die Laminatbranche vor diesen Herausforderungen nicht gefeit ist, wächst das Interesse an Laminatböden, da die Nachhaltigkeit, das Design und die Widerstandsfähigkeit unserer Produkte zunehmend positive Anerkennung erfahren. Laminat hat sich als gut geeignete Lösung erwiesen, die eine umweltfreundliche, realistische und kostengünstige Auswahl bietet.

Mit Blick auf das Jahr 2024 erkennen die Mitglieder des EPLF an, wie wichtig es ist, sich an diese Trends anzupassen, um die Kundenerwartungen zu erfüllen und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen. Der Schwerpunkt liegt auf Authentizität, umweltfreundlichen Produkten und ressourcenschonenden Lösungen. Der EPLF ist weiterhin bestrebt, die Branche auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung und Nachhaltigkeit anzuführen.

Quelle: EPLF