Für maximalen Komfort: Fünf Kochzonen nebeneinander – Novy Panorama 120

Bis zu fünf Töpfe finden auf dem Induktionskochfeld der Panorama 120 nebeneinander Platz. Dahinter fährt der elegante Absaugschirm via Touchsteuerung aus dem Kochfeld in die Höhe und eliminiert alle Kochgerüche. Die Novy Panorama saugt die Kochdünste nicht nach unten ab, sondern fängt sie dort auf, wo sie entstehen – an der Oberkante des Kochtopfs.

Bis zu 5 Töpfe können nebeneinander auf dem Kochfeld der Novy Panorama 120 platziert werden. Das sorgt für optimale Übersicht und ein ganz neues Kochgefühl.

Das leistungsstarke Induktionskochfeld mit Flexzonen-Technologie überzeugt mit Topferkennung und Brückenfunktion. Bei der Platzierung in der Küche gibt es kaum Grenzen. Wer es wünscht, kann die Abluftvariante nutzen, den größeren Platzierungsspielraum bietet jedoch die Umluftvariante. Hier wird die Novy Panorama mit einem hochwirksamen Kohlenstoff-Filter in Pure 3.0-Technologie ausgestattet, der nahezu unsichtbar hinter der Sockelleiste montiert ist und die gereinigte Luft im Bodenbereich in die Küche zurückgeleitet. Die Lebensdauer des hochwertigen Umluftfilters beträgt lange 900 Stunden. Dank der sehr flachen Bauweise aller Komponenten kann der Unterschrank weiter genutzt werden, es geht kaum Stauraum verloren.

Dank der Flexzonen kann mit einer Grillplatte auf dem sehr großen Induktionskochfeld der Novy Panorama 120 gearbeitet werden.

Die Novy Panorama 120 ist wahlweise mit vier oder fünf Induktoren zu haben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novy.com/de-de

Quelle: NOVY