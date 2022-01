Novy Phantom – Vom Prototyp in die Serienfertigung

Nachdem der Fachhandel ausgesprochen positiv auf den Prototypen reagierte, hat Novy jetzt den Start der Serienproduktion für das zweite Quartal 2022 angekündigt. Die Novy Phantom wird dann in zwei Varianten zu haben sein: Als Phantom Frame lässt sie sich in schmalen Metallrahmen über der Kochinsel montierten, die Phantom Cable nutzt dafür vier Stahlseile. Wie Novy angekündigt hat, wird in die Phantom kein einfacher Lüfterbaustein integriert, sondern die sehr leistungsstarke und gleichzeitig leise Novy Pureline, die nach wie vor zu den meistverkauften Deckenhauben der Welt gehört.

Schon die ersten Detailaufnahmen zeigen, wie sich die Novy Phantom mit ihrer durchdachten Beleuchtung stilsicher und edel in Szene setzt



Weitere Informationen finden Sie unter www.novy.com

Quelle: Novy/txn